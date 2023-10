In Hercules – La leggenda ha inizio siamo di fronte all’ennesima avventura dell’eroe della mitologia greco-romana, che anche stavolta ha l’occasione di mettere in mostra la forza e il coraggio che lo hanno reso famoso. In linea di massima, né il chiaro riferimento ad un kolossal come Il Gladiatore né gli effetti speciali a profusione, sono sufficienti a rendere questa pellicola del 2014 diretta dal pur bravo Renny Harlin un capolavoro, anzi.

La banalità dei dialoghi è evidente, così come una certa trascuratezza nella trama, ma può andar bene se il genere piace e se per una sera si desidera guardare un film poco impegnativo, “più fumo che arrosto”. Hercules-La leggenda ha inizio va in onda nella prima serata di Mercoledì 18 Ottobre su Italia Uno: di seguito trovate le curiosità principali.

Hercules – La leggenda ha inizio: la trama in breve e il cast

Siamo in Grecia, nel 1200 a.C. Hercules, figlio della regina Alcmene e di Zeus, è destinato a riportare la pace sulla Terra. Il giovane però non conosce le sue origini e pertanto non sa di essere un semidio. Per il momento il suo unico desiderio è quello di conquistare il cuore di Hebe, principessa di Tebe.

Il cast è formato, fra gli altri, da Kellan Lutz, Scott Adkins, Liam McIntyre, Liam Garrigan e Roxanne McKee.

Le curiosità sul film

Le curiosità più interessanti su Hercules-La leggenda ha inizio, ve le sveliamo di seguito: