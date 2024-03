Dopo il grande successo che hanno ottenuto in Italia, sulle reti del gruppo televisivo Mediaset, le soap opera turche come “Terra Amara” stanno prendendo sempre più piede anche su Real Time, canale del gruppo Warner Bros. Discovery. Dopo la messa in onda, la scorsa estate della soap “Il Dottor Alì”, una nuova serie turca dal titolo Hercai – Amore e Vendetta, entra a far parte della programmazione del Canale 31.

Hercai – Amore e Vendetta, su Real Time nuova soap turca: ecco quando in tv

L’arrivo su Real Time della soap turca Hercai – Amore e Vendetta, è sicuramente per il canale del gruppo Warner Bros. Discovery un’operazione che tende ad andare a intercettare e conquistare il fedelissimo pubblico delle soap opera, tanto caro a Canale 5, che in questi anni è riuscito a costruire un forte legame con i telespettatori. Hercai – Amore e Vendetta andrà in onda a partire da aprile in prima serata.

La trama di Hercai – Amore e Vendetta

Hercai (parola che in turco significa orgoglio) racconta la storia di un amore impossibile. La trama vede protagoniste 2 famiglie rivali e una vendetta. I due protagonisti sono Reyyan e Miran. Lei è giovane e innocente, viene maltrattata dal nonno in quanto non è sua nipote biologia; lui è un uomo d’affari di successo e ha un solo scopo nella vita: vendicare la morte dei suoi genitori e recuperare l’onore del suo cognome. Sarà il sentimento d’amore farà traballare il suo piano del giovane.

Un successo anche in altri paesi

La soap Hercai – Amore e Vendetta che ha come titolo internazionale “Inconstant Love” è stata venduta già in mezzo mondo e in Spagna, sulla tv tematica Nova, ha raggiunto una media di quasi il 4% di share con circa 500.000 spettatori.

Video – Hercai – Amore e Vendetta: presto su Real Time

Ecco di seguito il video promo della nuova soap turca.