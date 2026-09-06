Abbiamo intercettato Herbert Ballerina a Venezia 2026 per la consueta ed attesissima Mostra del Cinema o meglio per il Filming Italy Venice Award, ovvero l’importante riconoscimento cinematografico assegnato ogni anno a: film, serie TV, attori e professionisti dell’industria nazionale e internazionale. Ebbene sì, lo abbiamo fermato proprio a Venezia, dove è giunto per la prima volta dopo tanti anni – ovvero dalla lontana gita di classe in terza media – l’attore, comico e presentatore, ha ricevuto una riconoscimento per il film Cena di Classe. Molto felice per il premio, Ballerina ha poi parlato del suo rapporto con Stefano De Martino e lasciato alcuni spoiler per la nuova stagione di Affari tuoi in onda già stasera, domenica 6 settembre 2026. Sanremo? Il Festival è ancora una incognita, ma a lui piacerebbe andare anche solo per mangiare insieme a Stefano e a tutte le maestranze nel post puntata.

Herbert Ballerina a Venezia 2026: l’intervista

Che emozioni provi ad essere premiato alla Mostra del Cinema di Venezia 2026?

Sono molto felice, perché è la mia prima volta a Venezia. Ringrazio moltissimo Tiziana. Me l’hanno fatta un po’ sudare perché sono vent’anni che faccio questo lavoro, però, vabbeh, no scherzo … Sono molto contento soprattutto di aver ricevuto un premio per il film Cena di Classe che ritengo sia un ottimo film. Sono molto felice.

C’eri già stato a Venezia?

Si, c’ero già stato in gita di classe in terza media. Era da tantissimo che non venivo. E’ sempre bella. Anzi devo dire una cosa: Venezia è bella e ci vivrei.

Stai riscuotendo enorme successo non solo con il film, ma anche per un altro lavoro che ti vede al fianco di Stefano De Martino. Oltretutto state per tornare in tv insieme giusto?

Torniamo proprio stasera, 6 settembre. Stefano mi ha regalato una seconda giovinezza. Sembro giovane, ma in realtà un po’ di anni ce li ho. Sono molto felice di questa collaborazione perché ci siamo subito trovati. Abbiamo iniziato con Bar Stella, una chicca, un programma molto bello, molto arboriano. Adesso siamo arrivati a fare insieme Affari tuoi, poi adesso mi chiedono tutti di Sanremo … .

Ci vai? Ti porta?

Non lo so. Io voglio andare comunque non tanto per la puntata, ma per la cena post puntata e quelle cose lì. Se dovessi capitare sul palco, va bene lo stesso.

Beh hai una raccomandazione importante?

Io ho una raccomandazione per la vita, perché lui mi dice vieni qui e ridiamo insieme. Non tanto per il lavoro perché diciamo sul lavoro qualcosa so fare … .

Prima Festival o Dopo Festival?

Il Dopo Festival è troppo tardi. Il Prima Festival invece l’ho già fatto.

Novità sulla nuova edizione di Affari tuoi?

C’è Tommasino invece di Gennarino, che è il figlio della sorella di Gennarino. La cosa bella di Affari tuoi è che essendo un quotidiano tu man mano puoi cambiare la trasmissione. Una settimana puoi fare una cosa e un’altra settimana puoi farne un’altra. L’ossatura rimane sempre quella, ma puoi variare. Come novità quest’anno c’è il contro-pacco, che è un pacco tutto ispirato a me. Io faccio delle performance ogni sera diverse. Anche alla Magic Mike.

Secondo te come mai la gente va sempre meno al cinema?

Beh se ho la possibilità di vedere 100 video in un giorno, è ovvio che la sera poi non ho voglia di dire mi vado a vedere una una commedia al cinema.

Un difetto di Stefano De Martino?

Me lo chiedo tutti, ma non ce l’ha.

Qualcosa dovrà pur avere, non può essere perfetto ... La timidezza con le donne?

No, no no. In realtà lui è anche timido. Come difetto direi che ha i piedi grandi.

Un pregio?

Di pregi ce ne sono mille. Innanzitutto è un signore, quindi quando sei un signore poi tutti gli altri fanno a gara per dare il massimo per te, poi un talento incredibile se pensiamo che ha solo trentasei anni.

Come te…

Lo so però diciamo che un conduttore bravo lo diventi secondo me dopo i cinquant’anni lui già è bravo, quindi … . Già siamo lì. Se devo dire i pregi dico che è molto bravo e anche bello.

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