Epilogo infelice per il gesto altruista di Özkan nelle prossime puntate del serial drammatico turco Far away. L’uomo – dopo aver donato il fegato alla moglie Nare – perderà la vita. Nonostante la morte di Bulkut tuttavia, lei non sarà disposta a riallacciare la relazione con Şahin.

Far away, trame turche: Nare e Şahin si lasciano

Nonostante il matrimonio tra Özkan e Nare non sia un’unione felice, l’uomo non ha avuto dubbi quando si è reso necessario un intervento per la moglie, e ha deciso di donarle il suo fegato. Negli episodi appena andati in onda su Canale 5 abbiamo visto il banchiere scegliere di non rivelare ai medici di aver bevuto poco prima dell’operazione, un gesto che metterà in serio pericolo la sua vita.

L’uomo sembrerà passare la fase peggiore, ma poi un nuovo attacco gli farà perdere completamente il controllo della parte sinistra del suo corpo. I medici a quel punto, comunicheranno a Nare che – con molta probabilità – resterà invalido per tutta la vita.

Davanti a questa rivelazione, lei sentirà di essere in debito con il marito, pur non amandolo più (anche a causa di come lui l’ha trattata nel corsao degli anni). Per questo motivo deciderà di rimanergli accanto, e metterà fine alla sua relazione con Şahin. La notizia farà ovviamente felice Sadakat, che non ha mai visto di buon occhio la relazione tra i due cugini. Al tempo stesso spezzerà il cuore al giovane, che sentirà di aver perso per sempre la donna che ama.

Özkan muore nelle prossime puntate Far away

Nel giorno previsto per le sue dimissioni dall’ospedale, Özkan avrà un nuovo attacco, e stavolta neppure l’intervento tempestivo del personale medico riuscirà a salvargli la vita. Il banchiere morirà poche ore dopo, e sarà Alya Smith a dare a Nare la notizia che il marito non ce l’avrà fatta.

Dopo i funerali, li deciderà di vendere la casa nella quale avrà vissuto con il marito e trasferirsi a villa Albora. La sua scelta getterà di nuovo nella disperazione Şahin, che si renderà conto che la donna – nonostante sia rimasta vedova – non avrà alcuna intenzione di dare alla loro relazione una seconda chance.