Dopo l’esordio su Fox sia di Raw che di SmackDown, la WWE è pronta per mostrare tutto il suo spettacolo con Hell in a Cell 2019. Il PPV andrà in scena domenica notte al Golden 1 Center di Sacramento (California). Hell in a Cell è uno dei pay per view più attesi dell’anno. I migliori atleti della compagnia statunitense dovranno affrontarsi nella gabbia d’acciaio. Quest’anno la WWE proporrà anche un match femminile. Saranno messe in palio le cinture più importante, tranne quella WWE, conquistata sabato notte da Brock Lesnar.

Hell in a Cell 2019: la card con tutti i match

Tra domenica notte e lunedì mattina andrà in onda Hell in a Cell 2019, uno degli ultimi PPV dell’anno. La WWE vuole raddoppiare lo spettacolo dopo la Premiere di Raw e SmackDown su Fox. Alla vigilia del pay per view, però, i match annunciati in card sono solo quattro:

Bayley vs Charlotte per il titolo femminile di SmackDown

Becky Lynch vs Sasha Banks per il titolo femminile di Raw

Daniel Bryan e Roman Reigns vs Luke Harper e Eric Rowan

Seth Rollins vs The Fiend Bray Wyatt per il titolo universale

Becky Lynch e Sasha Banks si affronteranno nella gabbia d’acciaio. Stesso discorso vale per Seth Rollins e The Fiend Bray Wyatt.

È probabile che durante il PPV si aggiungano ulteriori matches alla card.

Hell in a Cell 2019 prediction

In questo paragrafo cercheremo di fare le prediction dei match di Hell in a Cell 2019. Nella categoria femminile sono favorite Becky Lynch e Charlotte Flair. Quest’ultima potrebbe conquistare nuovamente il titolo femminile.

Nel match di coppia maschile, invece, sono super favoriti Roman Reigns e Daniel Bryan. I due attendono un push importante in vista del prossimo pay per view.

Il match tra Seth Rollins e The Fiend dovrebbe essere anche il main event di Hell in a Cell. Seth Rollins appare leggermente favorito, anche se Bray Wyatt non ha mai fallito fino ad adesso.