Al Grande Fratello, esplode “il triangolo” di Javier Martinez, Zeudi Di Palma e Helena Prestes: arriva inaspettato il primo bacio dei mori conoscenti intimi, che si registra all’insaputa della brasiliana dagli occhi di ghiaccio.

Esplode la passione al Grande Fratello: il triangolo

Dopo la dichiarazione d’amore a Javier Martinez e l’accusa mossa a Zeudi Di Palma, di giocare una strategia per ottenere visibilità, consensi del pubblico e il montepremi nel reality, Helena Prestes copre il ruolo di “terza incomoda”, al GF. Nell’attesa per la 27esima puntata di Grande Fratello, Zeudi fa un dietrofront sui sentimenti, abbandonandosi alle effusioni con Martinez.

Quello che per i “Zelena”- i fan di Helena e Zeudi attivi sui social – si direbbe essere un “tradimento” dell’ex Miss alla Prestes, dal momento che la prima si era detta interessata alla modella nel corso della 26° puntata, avviene nel cuore della notte. Il nuovo bacio si registra dopo che Javier ha deciso di allontanarsi da Zeudi, proprio perché lei si era detta innamorata della coinquilina come lei bisessuale.

Conto d’amore in sospeso, tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma

E, dopo i loro avvicinamenti, Javier Martinez e Zeudi Di Palma registrano il primo bacio appassionato di coppia, anche se fugace. Un’effusione che, tra i gieffini mori, scatta al culmine di una notte passata parlarsi vis à vis.

Dal suo canto e in replica al j’accuse di Helena Prestes, Zeudi si dice dell’avviso che non sia mai stata ricambiata nei sentimenti dalla brasiliana. Così come la brasiliana le ha riferito in una confronto nella Casa, Helena vede l’ex Miss come l’amica del cuore e non come la compagna di vita ideale. E la delusione nutrita verso l’amata Helena, ora, sembra spingerebbe la napoletana tra le braccia del “tentatore”, Javier.

Resta, quindi, un conto d’amore lasciato in sospeso tra le gieffine coinquiline, nel triangolo formato con Javier Martinez, tra le dinamiche di Grande Fratello.