Helena Prestes e Jessica Morlacchi da nemiche ad amiche. Le due protagoniste del Grande Fratello dopo mesi di scontri accesi hanno deciso di mettere da parte le loro incomprensioni. In un’intervista doppia al Settimanale Chi, rilasciata prima del loro rientro nella casa, hanno parlato del loro rapporto svelando anche dei retroscena inediti sull’episodio del lancio del bollitore.

Helena Prestes e Jessica Morlacchi, le due gieffine parlano del loro rapporto

Helena Prestes e Jessica Morlacchi hanno fatto mea culpa. Le due gieffine si sono pentite per aver alzato i toni all’interno della casa e hanno raccontato di essere riuscite a chiarirsi. Per loro però non è stato semplice: se da un lato Jessica ha cercato di avvicinarsi alla sua rivale una volta uscita dalla casa, Helena ha deciso di prendersi più tempo e di andare con i piedi di piombo.

A mettere lo zampino tra loro non è stato però Luca Calvani. All’inizio infatti Jessica si era mostrata indispettita nei confronti di Helena per l’intesa speciale che lei aveva instaurato con il gieffino. Una vicinanza che aveva fatto storcere il naso alla concorrente, innamorata persa di Calvani. Nell’intervista al Settimanale Chi, Helena Prestes ha spiegato di esserci rimasta male per essere stata messa in mezzo:

“Secondo me Jessica ha visto una cosa fra lei e Luca che non è mai esistita, è andata oltre, ha inventato una storia. Lui è stato carino, lei magari ha frainteso. Ma è sicuro che Luca si sia avvicinato prima a Jessica che a me. Con il tempo mi sono trovata bene con Luca, un bene dell’anima, e a lei non è piaciuto perché vuole le persone tutte per sé. Ha giocato con la gelosia, ma nasce da un errore perché lui è fidanzato e lei si è spinta oltre”.

Jessica Morlacchi non ha mai fatto mistero di essersi infatuata di Luca Calvani anche se ad oggi tra loro sembra essersi creata un frattura difficile da colmare. Durante la permanenza nella casa, la cantante aveva accusato l’attore toscano di comportamenti inappropriati. In particolare, aveva parlato di alcuni atteggiamenti sotto le coperte che avevano lasciato spazio a dubbi e insinuazioni.

Tornando sull’argomento, Jessica ha però spiegato cosa è successo: “Diciamo che Luca, quella famosa sera sotto le coperte, “si è preso cura di sé”, ha avuto un momento di relax solitario. Solo che ero accanto a lui e ho sentito tutto. E il giorno dopo ha avuto la bella idea di cacciarmi dal suo letto. Ma come – ho pensato – tu non ti devi permettere, sono io che avrei dovuto cacciarlo”.

Il caso del lancio del bollitore

Helena Prestes e Jessica Morlacchi si sono rese protagoniste di un episodio che ha generato polemiche a non finire tra i telespettatori. Una bruttissima lite che è sfociato in un tentativo di aggressione con un lancio del bollitore. Helena Prestes è tornata a parlare di quanto accaduto con Helena dando la sua versione dei fatti.

La gieffina ha spiegato che tutto è nato quando Jessica si era rivolta a lei per chiederle il pane. Dopo aver fatto finta di niente, ignorandola di proposito, è nata la discussione: “È stata una cosa di pancia, mi è scattato qualcosa, era come dire: “Non voglio avere a che fare con te”. Non sono incoerente, mi nomini per cavolate, mi metti in una posizione non vera, devo proteggermi. “Mi passi il pane?”, “No, non ti passo niente”. Ero arrabbiata e ho detto: “Rimetto il pane dove era”. Poi lei mi ha detto: “Sei scema, sei imbecille”, e allora mi sono alzata. Mi avevano suggerito, quando stavo per scoppiare, di andare in confessionale, ma volevo rispondere, non volevo rifugiarmi dalla “mamma” e sentirmi dire che ero aiutata dal gioco, ho voluto affrontare la cosa”.

Jessica Morlacchi ha però perdonato Helena Prestes: “Secondo me ovvio che mi voleva prendere, ma si sarebbe pentita. Perché, quando ci guardiamo e si calmano le acque, ci vogliamo bene. È un cucciolo di donna e siamo noi ad avere fragilità. Veniamo viste come due iene, ma siamo fragili”.

Proprio in seguito a questo episodio spiacevole, Jessica Morlacchi aveva deciso di abbandonare la casa del Grande Fratello manifestando il suo disaccordo sul provvedimento disciplinare letto da Alfonso Signorini nel corso della puntata.

Helena Prestes innamorata di Zeudi Di Palma?

Helena Prestes ha fatto parlare di sé per via della sua complicità speciale con Zeudi Di Palma. Le due hanno condiviso dei momenti di intimità nella casa e i fan all’inizio speravano che tra loro potesse nascere qualcosa. A mettere un freno era stata però Helena, spaventata all’idea che tra loro potesse esserci qualcosa in più di una semplice amicizia.

“Non ho paura di vivere l’amore, ma ero un po’ spaventata, dovevo fare le cose piano. Quando ho frenato, ho conosciuto una ragazza che voleva fare squadra con le donne. Mi spaventa il fatto che si dovesse decidere fra amicizia o attrazione. Il bacio c’è stato perché lei è abituata, io tremavo, mi sentivo osservata. Non ho mai vissuto una cosa così ma potrebbe capitare, mi ha aperto un mondo, ho capito che l’amore ha tanti colori”, ha dichiarato.