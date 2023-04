Si torna a parlare in queste ore di una nuova serie TV basata su Harry Potter. A quanto sembra, come riferito da Bloomberg, pare che HBO Max sia a un passo dall’annunciare una serie televisiva dedicata all’universo proprio di Harry Potter che vedrebbe la stessa Rowling come produttrice esecutiva.

Harry Potter: una serie tv di 7 stagioni in arrivo

La serie dovrebbe rappresentare una sorta di reboot della saga cinematografica di Harry Potter, tratta romanzi fantasy scritta da J. K. Rowling, e incentrata sulle avventure del giovane mago Harry Potter e dei suoi migliori amici Ron Weasley ed Hermione Granger, studenti della Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts.

L’idea di una nuova serie TV basata su Harry Potter era già emersa nel 2021, ma in questo caso ci sarebbe una conferma da parte di Bloomberg, che aggiunge alcuni dettagli.

I dettagli sul possibile arrivo della serie tv

Anche se al momento di questo progetto non c’è ancora nulla di certo, neanche lo showrunner, c’è però un particolare che ha subito entusiasmato i milioni seguaci che amano le avventure di Harry Potter, ossia che la serie attingerebbe direttamente dai sette libri della saga. Secondo quanto riportato, ogni libro dovrebbe essere adattato in un’intera stagione della serie TV, cosa che rappresenta già un progetto piuttosto colossale.

La data del possibile annuncio della serie su Harry Potter

L’idea, sempre secondo Bloomberg, prevede infatti, che la serie tv si sviluppi per ben sette stagioni, una per ogni romanzo pubblicato. Le trattative sarebbero al momento ancora in corso, anche se in America pensano che l’annuncio della serie su Harry Potter potrebbe arrivare a breve visto che Warner Bros. Discovery terrà proprio domani, 5 aprile 2023, un evento per la stampa per il lancio del suo nuovo servizio di video in streaming. Annunceranno anche la serie tv su Harry Potter durante l’evento? Per saperlo non ci resta che aspettare poche ore.