La saga di Harry Potter torna in prima serata su Italia 1. L’emergenza sanitaria da Coronavirus ha rivoluzionato i palinsesti televisivi facendo saltare e sospendere diversi programmi. Per questo motivo la rete giovane Mediaset ha pensato bene di sorprendere i telespettatori con la messa in onda di una vera e propria maratona con tutti i film dedicato al mago di Hogwarts.

Harry Potter su Italia 1: la saga completa

Da lunedì 16 marzo 2020 alle ore 21.20 appuntamento la saga dei film di Harry Potter, il celebre mago dato dalla penna di J.K. Rowling. Il primo film in programma è “Harry Potter e la pietra filosofale”, che ha dato il via alle straordinarie avventure del mago più amato del mondo. Per la prima volta Italia 1 ha deciso di trasmettere una vera e propria maratona in programma il lunedì e martedì per tutto il mese di marzo e aprile. Un’idea che è stata accolta con grandissimo entusiasmo dai fan del mago (e non solo) considerando che il post pubblicato sulla pagina Mediaset ha raccolto oltre 2 milioni 600mila visualizzazioni in meno di 10 ore.

Otto i film ispirati ai romanzi best seller di J.K. Rowling, scrittrice, sceneggiatrice e produttrice cinematografica britannica che deve il suo successo mondiale proprio alla creazione delle fantastiche storie del mago e dei suoi amici Ron ed Hermione.

Harry Potter, tutti i film

Un bel regalo per tutti i fan di Harry Potter è in arrivo su Italia 1. La rete giovane di Mediaset ha rivoluzionato la programmazione televisiva a causa dell’emergenza sanitaria da Coronavirus che da settimane ha costretto il Governo a chiudere prima le scuole e le università e poco dopo anche tutte le attività commerciali. Per fare compagnia ai telespettatori più giovani (e non solo), Italia 1 ha pensato bene di programmare in prima serata per tutto il mese di marzo 2020 e inizio aprile 2020 tutti i film dedicati al personaggio del Mondo Magico, creato da J.K. Rowling.

Ecco tutti gli appuntamenti: