Harry e Meghan sono stati inseguiti dai paparazzi per circa due ore e hanno rischiato di essere coinvolti in un incidente definito dal portavoce del principe come ‘catastrofico’. Si è trattato di una vera tragedia sfiorata, a riportarlo sono i media inglesi che raccontano l’episodio. Vediamo meglio cosa è successo e come sta la coppia.

Harry e Meghan inseguiti dai paparazzi

Harry e Meghan Markle sarebbero stati inseguititi da un gruppo di paparazzi mentre si trovavano a New York per una premiazione della duchessa di Sussex alla Ms. Foundation for Women. In auto con loro c’era anche la mamma di Meghan. L’inseguimento sarebbe durato “due ore” con vari scontri evitati per poco con altre auto e pedoni. Sarebbero stati colpiti anche due agenti del New York Police Department, intervenuti per proteggere la coppia reale. The Independent riporta le parole del portavoce di Harry che descrive così quanto accaduto:

“L’inseguimento in macchina è stato quasi catastrofico e ha coinvolto fotografi di paparazzi “altamente aggressivi”, è durato più di due ore, sarebbe potuto essere fatale. Fatale poiché ha coinvolto sei veicoli oscurati con persone non identificate che guidavano in modo spericolato e mettendo in pericolo il convoglio e tutti coloro che li circondavano”.

L’inseguimento sarebbe avvenuto martedì sera. La coppia, a bordo di un suv nero, ha anche provato a cambiare mezzo salendo su un taxi ma i paparazzi hanno continuato a seguirli.

Come sta la coppia

Harry e Meghan stanno bene. I due sono solo molto scossi e spaventati. Pare che i paparazzi abbiano commesso diverse violazioni: dal passare col semaforo rosso a inseguire la coppia sul marciapiede sfiorando anche più volte i pedoni. La mamma di Harry, la principessa Diana, è stata uccisa in un inseguimento ad alta velocità nel 1997. Anche lei stava cercando di fuggire dai paparazzi che l’avevano inseguita a Parigi.