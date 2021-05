Quella formata da Harry e Meghan è la coppia più chiacchierata del momento. Dopo la loro fuga da palazzo reale e l’intervista bomba rilasciata alla regina dei talk americani Oprah Winfrey, gli ex membri della Royal family britannica sembrano essere proiettati per una folgorante carriera negli Stati Uniti d’America. Sono infatti iniziate le riprese di Escaping the Palace.

Harry e Meghan: iniziano le riprese di ‘Escaping the Palace’

È di queste ore la notizia delle riprese di un telefilm che racconterà la loro fuga da palazzo reale. ‘Escaping the Palace’ questo il titolo della serie che racconterà le recenti vicende di palazzo reale. Le riprese del telefilm sono già iniziate da qualche giorno, prima tappa a Vancouver. Il telefilm è targato Lifetime e uscirà il prossimo autunno.

‘Escaping the Palace’ è la terza pellicola dedicata ai Duchi di Sussex. I due attori che interpreteranno Harry e Meghan sono: Jordan Dean e Sydney Morton. Nel corso delle puntate verranno rivelati i veri motivi dietro l’uscita della coppia dalla corte britannica.

In questo terzo capitolo, gli attori Dean e Morton riempiranno i ruoli reali lasciati da Parisa Fitz-Henry e Murray Fraser in Harry & Meghan: A Royal Romance del 2018, seguiti da Tiffany Smith e Charlie Field per il secondo episodio Harry & Meghan: Becoming Royal nel 2019.

‘Escaping the Palace’: il cast

Oltre a Jordan Dean e Sydney Morton rispettivamente nei ruoli dei Duchi di Sussex, il cast è formato da: Jordan Whalen nei panni del principe William, Laura Mitchell vestirà quelli di Kate Middleton, Steve Coulter sarà il principe Carlo, Maggie Sullivun avrà il compito di interpretare la regina Elisabetta II. Melanie Nicholls-King sarà Doria Ragland, Bonnie Soper la principessa Diana. Il ruolo di Camilla è stato affidato a Deborah Ramsay. James Dreyfus sarà l’insider di palazzo Leonard.

Nel terzo capitolo torneranno anche i produttori esecutivi Merideth Finn e Michele Weiss, il regista Menhaj Huda e la scrittrice Scarlett Lacey tornano per il terzo capitolo.

‘Escaping the Palace’: la trama

Escaping the Palace esplorerà ciò che è realmente accaduto all’interno del palazzo. Le vicende che hanno spinto Harry (Dean) e Meghan (Morton) a lasciarsi tutto alle spalle per creare un futuro per se stessi e per il loro figlio Archie. Il telefilm racconterà dettagliatamente il crescente isolamento e la tristezza di Meghan. La loro delusione per il fatto che “La famiglia” non li stava difendendo dagli attacchi della stampa.

Grande spazio dedicato alla paura di Harry e al fatto che che la storia si ripetesse e non sarebbe stato in grado di proteggere sua moglie e suo figlio dalle stesse forze che potrebbero aver contribuito alla morte prematura di sua madre.

Escaping the Palace esaminerà le dinamiche tra William (Whalen) e Harry. Racconterà quelle tra Kate (Mitchell) e Meghan e quelle Harry con William e Charles (Coulter), dinamiche che portano alla rottura definitiva dai legami reali.