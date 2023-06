“Hanno Ucciso L’Uomo Ragno” è il titolo della serie Tv che racconta la vera storia della nascita degli 883, l’indimenticabile duo musicale italiano degli anni ’90. Una produzione Sky e Groenlandia con la regia di Sydney Sibilia che ha già diretto il film “Mixed by Erry”. Sette episodi che raccontano “La vera storia degli 883”, proprio come recita il sottotitolo di questo progetto incentrato sulle gesta del mitico duo musicale originario di Pavia formato da Max Pezzali e Mauro Repetto, all’epoca due ragazzi di provincia, che grazie all’incontro con Claudio Cecchetto e Pierpaolo Peroni, sono riusciti a realizzare il loro sogno di fare musica, diventando delle vere e proprie icone per i ragazzi di quell’epoca.

“Hanno Ucciso L’Uomo Ragno”, serie Tv sugli 883, Max Pezzali e Mauro Repetto

La serie sugli 883, che prende il nome proprio dal brano “Hanno Ucciso L’Uomo Ragno”, promette un viaggio nostalgico nel tempo. Le riprese hanno preso il via ieri 27 giugno 2023.

Cast e attori protagonisti

Stando alle ultime news riportate dal quotidiano La Provincia Pavese, a interpretare i due protagonisti saranno gli attori Elia Nuzzolo nei panni di Max Pezzali e il già noto Matteo Giuggioli in quelli di Mauro Repetto: tocca a loro dunque far vivere sullo schermo i due amici e il loro sogno pop.

Quando verrà trasmessa la serie Sky sugli 883 dal titolo “Hanno Ucciso L’Uomo Ragno”

La serie Tv dal titolo “Hanno Ucciso L’Uomo Ragno” sarà trasmessa sulla piattaforma di Sky. Al momento non è stata ancora comunicata una data precisa per la messa in onda della serie sugli 883. Ciò che è certo, tuttavia, è che le riprese proseguiranno fino alla fine di luglio, e si prevede quindi che la serie potrebbe andare in onda nel 2024.

Qualche notizia in più sulla serie “Hanno Ucciso L’Uomo Ragno”, potrebbe arrivare dalla presentazione dei prossimi palinsesti Sky in programma il 4 luglio.