Dopo aver conquistato il pubblico di Sky, la serie tv “Hanno ucciso l’uomo ragno – La leggendaria storia degli 883” approda in chiaro su Tv8: data di inizio, cast e anticipazioni.

Hanno ucciso l’uomo ragno, la serie tv che racconta gli 883: il cast

Ci siamo: su TV8 da giovedì 7 novembre alle ore 21.30 va in onda la serie tv “Hanno ucciso l’Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883“. La serie tv è stato tra i più grandi successi di critica e pubblico della passata stagione e finalmente arriva in chiaro fruibile a tutti sul canale TV8. Da giovedì 7 novembre, infatti, in onda i primi due degli otto episodi della serie che ripercorre l’incredibile storia degli 883. Diretta da Sydney Sibilia, con la collaborazione di Alice Filippi e Francesco Ebbasta, la serie racconta l’amicizia tra Max Pezzali e Mauro Repetto, due ragazzi della provincia di Pavia uniti dal grande sogno di evadere dalla loro quotidianità per costruirsi un futuro nel mondo della musica.

La serie, diventata un vero fenomeno di pubblico e critica, è stata la produzione originale Sky più vista di sempre. Tra i protagonisti ci sono: Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli, rispettivamente nei panni di Max Pezzali e Mauro Repetto. La serie racconta i sogni, le ambizioni, ma anche gli ostacoli e i successi degli 883 in una Italia tra motorini, juke-box, radio libere e primi amori. Nel cast della serie ci sono anche: Ludovica Barbarito, Davide Calgaro ed Edoardo Ferrario. Da segnalare anche la presenza di grandi personaggi che hanno incrociato gli 883: da Maria De Filippi, Fiorello, Jovanotti, Sandy Marton fino a Claudio Cecchetto, il produttore che per primo ha creduto nel talento del duo pavese.

Ecco il cast completo della serie:

Max Pezzali, interpretato da Elia Nuzzolo

Mauro Repetto, interpretato da Matteo Oscar Giuggioli

Silvia “Atene” Panayiotopoulos, interpretata da Ludovica Barbarito[3]

Cisco, interpretato da Davide Calgaro

Sergio Pezzali, interpretato da Alberto Astorri

Alba Scanavini Pezzali, interpretata da Roberta Rovelli

Claudio Cecchetto, interpretato da Roberto Zibetti

Lello, interpretato da Angelo Spagnoletti

Pier Paolo Peroni, interpretato da Edoardo Ferrari

Sandy Marton, interpretato da Luca Chikovani

Fiorello, interpretato da Carlo Palmeri

Jovanotti, interpretato da Leonardo Cappelli

Hanno ucciso l’uomo ragno avrà una seconda stagione

Dopo il grandissimo successo della serie “Hanno ucciso l’uomo ragno – La leggendaria storia degli 883“, Sky ha confermato una seconda stagione in lavorazione. Si tratta del secondo ed ultimo capitolo dedicato alla fantastica storia del duo musicale degli 883. La seconda stagione si chiamerà “Nord Sud Ovest Est” e sarà diretto nuovamente da Sydney Sibilia. Stando alle prime anticipazioni, visto che la seconda stagione è attualmente in lavorazione, “Nord Sud Ovest Est” racconterà la consacrazione degli 883 e arriverà su Sky e Now nel 2026.