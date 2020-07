L’omonimo film del 2011 con Saoirse Ronan torna su Prime Video con un nuovo ciclo di episodi. Hanna 2 debutta il 3 luglio con la seconda stagione, in cui il viaggio della protagonista la porterà ancora alla ricerca della verità sulla sua identità. Sulle tracce di Hanna c’è una minacciosa agenzia governativa, ma la giovane non sarà da sola. Infatti, il finale della prima stagione ha svelato l’esistenza di altre ragazze con abilità straordinarie come lei. Dietro a tutto c’è l’organizzazione Utrax che ha creato un gruppo di ragazzi altamente qualificati pronti per entrare nella letale seconda fase del programma. Da qui vengono trasferiti nelle strutture di The Meadows dove le reclute si trovano libere da ogni restrizione – una libertà solo apparente. Perché ogni cosa ha il suo prezzo. La serie è stata scritta e ideata da David Farr.

Hanna 2 su Prime Video: la trama della seconda stagione

Nella nuova stagione, Hanna mette a serio rischio la sua libertà per salvare l’amica Clara dal programma Utrax, ora gestito da John Carmichael e dal suo braccio destro, Leo Garner. Fortunatamente, la giovane protagonista non sarà da sola: l’agente della CIA Marissa Wiegler, sua arcinemesi, si trasformerà in una potenziale alleata. Spetterà a lei proteggerla dall’organizzazione che un tempo serviva. Hanna esplora a fondo The Meadows, e qui conosce altri ragazzi come lei, tra cui Sandy e Jules. In questi episodi, Hanna comincerà a farsi domande sul proprio ruolo all’interno del programma omicida Utrax e forse riuscirà a capire quale sia davvero il suo posto nel mondo.

Hanna 2: cast e personaggi della serie Tv

Nel cast principale di Hanna 2 ritroviamo Esme Creed-Miles nei panni della protagonista; Mireille Enos è l’agente della CIA Marissa Wiegler; Noah Taylor interpreta il Dr. Roland Kunek.

New entry della seconda stagione, Yasmin Monet Prince nel ruolo di Clara, amica di Hann; Dermot Multoney è John Carmichael; Anthony Welsh è Leo Garner; Aine Rose Saly è Sandy, nuova recluta del programma; Gianna Kiehl veste i panni di Jules, altra recluta che ha la conoscenza di Hanna.