Desta clamore generale l’uscita di scena di Guillermo Mariotto dallo studio televisivo di Ballando con le stelle.

Nella scorsa puntata del dancing show – andata in onda sulle reti Rai il 30 novembre 2024- il giudice veterano lasciava la competizione condotta in TV da Milly Carlucci, dando inizio al caso mediatico del momento: L’allontanamento accadeva negli istanti successivi alla performance di Amanda Lear, come “ballerina per una notte”.

Ballando con le stelle, Guillermo Mariotto lascia lo studio: il caso TV

Sono in molti, in particolare sui social, tra i telespettatori di Ballando con le stelle, a chiedersi il motivo alla base dell’allontanamento di Guillermo Mariotto dalla nota competizione televisiva del sabato sera. E a motivare quella che per gli utenti nel web si direbbe una “fuga”, anche nell’ipotesi di un addio definitivo alla TV e al dancing show di Mariotto, é il diretto interessato.

Intervistato sul caso mediatico che lo vede protagonista, da Adnkronos, lo stilista spiega di aver dovuto lasciare il programma in onda sulle reti TV e streaming Rai, per un motivo personale e professionale. Ovvero, per supplire ad una assenza nel suo atelier di alta moda, Gattinoni.

La verità di Guillermo Mariotto, in un’intervista

“Non c’è stata nessuna fuga da ‘Ballando con le Stelle’, ho solo salvato una situazione di pericolo della maison, che dirigo, e il lavoro di 6 mesi. -fa sapere nell’intervento rivelatorio, Mariotto, per poi proseguire senza filtri-. Non ho mai fatto un’assenza in tv”.

Tra le dichiarazioni della sua verità, anche in replica all’ipotesi che si solleva nel web che lo vedrebbe prossimo all’addio a Ballando con le stelle, il popolare Guillermo poi aggiunge: “ho sempre partecipato al programma anche con la febbre, mai inviato cartonati, come avevano fatti alcuni della giuria in passato. Stamattina ho inviato a Giancarlo De Andreis una canzone di Cocciante, ‘Un buco nel cuore’, (*De Andreis é il capo autore di ‘Ballando’ ) mi ha risposto con un’altra hit di Renato Zero ‘La pace sia con te’… Se Milly mi vorrà, io ci sarò.”.

Insomma, Guillermo Mariotto potrebbe riconfermarsi nel cast di Ballando con le stelle, con il beneplacito della conduttrice del dancing show. Questo, nonostante l’uscita di scena inaspettata del giudice dal programma, diventata il caso del momento, ma che Milly potrebbe voler perdonare. “E bisogna chiedere a lei- conclude, Guillermo Mariotto. Intanto a fine settimana sarò da Francesca Fialdini nel programma ‘Da noi… A ruota libera“.