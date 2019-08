Guess my age – Indovina l’età riparte su Tv8. Il gioco televisivo condotto da Enrico Papi ritorna in onda da settembre e inaugura la stagione tv 2019 – 2020 con prime puntate con protagonisti i personaggi famosi.

Guess my age, il gioco di Tv8 riparte con 10 puntate “vip”: tra gli ospiti anche Enrica Bonaccorti e Francesco Monte

A partecipare come concorrenti nelle prime 10 puntate “vip” della nuova edizione di Guess my age sono volti popolari della tv italiania, tutti ospiti da Enrico Papi nel programma di Tv8. Tra conduttori, astrologi e giornalisti, parliamo anche di:

Enrica Bonaccorti (dal 9 settembre alla guida di Ho qualcosa di dirti); Francesco Monte (concorrente ufficiale di Tale e Quale Show); Paola Caruso (showgirl); Paolo Fox (astrologo a I fatti vostri); Massimo Ciavarro (attore); Eleonora Giorgi (attrice); Costanza Caracciolo (showgirl ed ex velina di Striscia la notizia); Davide Camicioli, Mara Sangiorgio e Matteo Bobbi (giornalisti e commentatori sportivi anche per Sky).

Ma, tra questi dieci volti, a chi tocca aprire per primo la versione “celebrity” della trasmissione? Presto per dirlo, di sicuro i telespettatori lo scopriranno di persona, nella prima puntata di lunedì, trasmessa in access prime time.

Mandati in onda i primi dieci appuntamenti, però, si torna per così dire alla “normalità” ed il meccanismo del quiz rimane invariato: chi partecipa come concorrente, infatti, deve indovinare l’età dello sconosciuto presente in studio, mentre anche il pubblico da casa può giocare divertendosi.

Guessy my age 2019 – 2020 in onda su Tv8 da lunedì 2 settembre: il divertente promo con Enrico Papi vestito da vecchietta

La prima puntata di Guess my age 2019 – 2020 va in onda su Tv8 lunedì 2 settembre. L’orario di inizio è quello di sempre (le ore 20.30 circa) ed il programma prodotto da Magnolia si può vedere anche in live streaming sul sito ufficiale del canale.

Per lanciare la nuova edizione, che è anche la terza, stavolta il conduttore Enrico Papi si è davvero superato. L’ex volto di Italia 1 e Sarabanda, infatti, pare proprio non riuscire a dimenticare la partecipazione a Tale e Quale Show.

Il motivo? Beh, nel video col nuovo promo girato per Guess My Age l’ex presentatore Mediaset si è travestito da vecchietta derubata, ma anche da commissario e da scapestrato di turno. Insomma, vero o no che: superato un Papi se ne fa subito un altro?