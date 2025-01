Il ritiro di Jessica Morlacchi dal Grande Fratello è oggetto di discussione, dentro e fuori la Casa del reality show, e a pronunciarsi sul caso è ora anche l’ex gieffina, Guendalina Tavassi.

Grande Fratello: Guendalina Tavassi è senza filtri, sull’affaire Jessica Morlacchi

Nel web, anche Guendalina Tavassi ha voce tra le discussioni aperte dagli utenti sui social, rispetto all’uscita dal Grande Fratello di Jessica Morlacchi: alla 21esima puntata del reality show, la cantante ed ex lead-voice dei Gazosa ha chiuso inaspettatamente la sua esperienza televisiva.

Dopo gli ultimi conflitti nel gioco della convivenza, tra Ilaria Galassi e Helena Prestes e quello avutosi tra lei e la brasiliana, così come stabilito dalla produzione Jessica avrebbe meritato la nomination disciplinare, finendo al televoto con le due coinquiline. Non riuscendo a sostenere il peso del paragone con Helena – in quanto responsabili di messaggi diseducativi– la Morlacchi ha però deciso di abbandonare il reality.

Sulla scia dell’uscita di scena, nella Casa di Cinecittà c’è chi come Luca Calvani si schiera con Helena Prestes, tacciando l’uscente di essersi resa artefice di dinamiche infelici. Ma Jessica può ora contare sul supporto di un’ex gloria del gioco di Mediaset. Riattivandosi tra le Instagram stories, nel riportare un messaggio a corredo di un frame di highlights del GF, Guendalina Tavassi prova, a caldo, a spezzare una lancia in favore della cantante.

L’opinione social diventa virale

“Jessica ha detto imbecille e l’altra ha tirato un bollitore e ha detto le peggio cose e non dicono nulla” – fa sapere l’ex gieffina, tra le righe della sentenza social, dopo il ritiro. E, in riferimento alla condotta della Prestes, poi prosegue: “Perché se fai una cosa del genere, dentro un programma televisivo, davanti a milioni di persone. Pensa tra le mura di casa che cosa avrebbe potuto fare! – esclama, quindi, in conclusione. Se sei concorrente sei un privilegiato e devi avere un minimo di self-control. Se vuoi stare lì…altrimenti te ne stai a casa tua sotto le pezze”.

Il giudizio dell’ex Grande Fratello è, intanto, tra i trend di discussione del momento nel web. Nel sentiment social, c’è chi tra gli internauti sostiene che l’intervento di Guendalina oltre ad essere un’opinione voglia essere anche una frecciatina ai concorrenti in gioco al GF, che avrebbero mancato di solidarietà verso Jessica nel momento di fragilità, portandola al ritiro.