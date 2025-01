Dopo il ritiro di Jessica Morlacchi, seguito alla sua lite con Helena Prestes, gli inquilini in gioco al Grande Fratello si dividono in due schieramenti. E, intanto, la brasiliana é accusata di essere la “favorita” nel gioco.

Grande Fratello, la lite Helena Prestes vs Jessica Morlacchi divide la Casa

Le ultime liti registratesi nel gioco, quella tra Jessica Morlacchi e Helena Prestes da una parte e quella di Ilaria Galassi e la brasiliana dall’altra, sembrano aver stravolto gli equilibri della Casa. Una compagine degli inquilini é tacciata di favorire la brasiliana, difendendola a spada tratta e nonostante lei non vanti una condotta brillante. Luca Calvani, in particolare , é accusato di aver voltato le spalle all’amica intima Jessica, favorendo la brasiliana dopo le ultime liti, in mancanza di obiettività.

E a rendersi portavoce del j’accuse -di chi si schiera dalla parte di Jessica Morlacchi – é in particolare Maria Vittoria Minghetti. “Che lei in certi casi abbia sbagliato è ovvio – fa sapere in ricordo della Morlacchi, a Calvani. Non ti sto dicendo che i comportamenti di Jessica siano sempre stati giusti, ma anche lei ha subito delle provocazioni. Io non l’ho mai alimentata“.

L’analisi sul gioco di Helena e Jessica nel j’accuse a Luca Calvani, prosegue: “Gli errori sono stati fatti al 50% da tutte e due. Tu sei sempre stato dalla parte di Helena e non puoi negarlo. Jessica era infastidita da questo e non si sentiva capita. Io ho visto questo, un iper protezione verso Helena e un po’ di accanimento su Jessica, gli andavate contro”.

Anche Lorenzo Spolverato si schiera, il j’accuse al GF

Tra gli accusati, viene menzionata anche la sorella di Loredana Lecciso, Amanda Lecciso: “Non vi riesco a mandare giù te e Amanda, che non riuscite ad ammettere di essere sempre stati dalla parte di Helena“, conclude la Minghetti.

Di tutt’altro avviso si dichiara Luca Calvani. Per l’attore Jessica Morlacchi non é mai stata un role model da seguire, o almeno non rispetto alle dinamiche da lei registrate al Grande Fratello: “Perché ha scelto di essere altro. Sono furibondo con lei. Perché ha scelto di essere uno sc*ifo, quando poteva essere tutto”, chiosa. Ma non é tutto.

Anche Lorenzo Spolverato, tra gli indiscussi protagonisti delle reality, si schiera contro il gruppo che difende Helena Prestes dagli attacchi avversi. Anche per il modello, infatti, la brasiliana sarebbe avvantaggiata nel gioco dal perbenismo di alcuni coinquilini, per il suo difficile passato.

Parlando ai compagni tra i quali Tommaso Franchi e Shaila Gatta, di Helena Prestes e dei suoi amici nella casa, il modello si accoda al j’accuse: ” Helena ha tre persone che le stanno vicine e spesso le danno consigli: Amanda, Luca e Javier. Se nessuna delle tre l’ha portata a pensare che siamo sul pianeta terra e che ha sbagliato”.

E infierisce, infine, sulla seconda fazione del gruppo, ossia Helena e gli amici: “Secondo me la alimentano piuttosto che spegnerla. Ad oggi deve stare sola lei per capire. Invece no ha sempre qualcuno su cui appoggiarsi e questo qualcuno non fa altro che fomentarla”.