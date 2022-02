Guenda Goria ai microfoni di SuperGuida tv per una intervista dal Festival di Sanremo 2022. Le sue impressioni sul Festival, il primo con il pubblico dopo la pandemia, i suoi artisti preferiti e anche un accenno al Grande Fratello Vip, di cui è stata una delle concorrenti più forti della passata edizione ed è ora telespettatrice. La sua preferita è Delia Duran, perché molto amica di Alex Belli di cui dice: “Ad Alex voglio molto bene, perché è la persona che con gli amici è sempre molto affettuosa”.

Intervista a Guenda Goria

Innanzitutto ti chiediamo un parere sul Festival di Sanremo: lo stai seguendo e qual è la canzone che più ti ha colpito?

Sono felice di essere qui al Festival è il primo anno per me. Non conoscevo Sanremo ed è una gioia. Innanzitutto un festival con il pubblico, è una gioia il Festival di Sanremo perché oltre ad essere una istituzione italiana è un inno anche la musica dal vivo, che ha vissuto dei momenti difficili. E io ne so qualcosa da musicista, da artista, da teatrante. Per cui, è bello poter condividere le emozioni che la musica dà. E bella l’energia degli artisti che stanno portando a questo Festival di Sanremo e la compresenza tra le istituzioni della musica italiana come Ranieri e Gianni Morandi anche i giovanissimi che stanno dando davvero la dimostrazione di una grande consapevolezza dello stare sul palco.

I miei preferiti sono Mahmood e Blanco soprattutto, Blanco secondo me è un giovane artista che arriva dritto al cuore. Farà una grandissima carriera. E comunque è un grande festival le proposte sono tutte di altissimo livello per cui anche un plauso grande ad Amadeus.

In teatro proprio a Roma hai debuttato nello spettacolo “La pianista perfetta”. Com’è andata?

Che brava che sei grazie! È andata molto bene il periodo è difficile per le persone perché portare gente a teatro non è facile in questo momento, ma lo spettacolo è davvero emozionante e commovente perché è stato un crescendo e le ultime date sono state piene. Io sono stata molto felice, è stata un’emozione mi sono commossa a tornare a teatro e dobbiamo dare un segno di fiducia, noi artisti in primis convivere con questa pandemia e non rinunciare ad andare in scena. Secondo me, la gente deve avere fiducia e soprattutto le istituzioni devono dare dei messaggi comunicativi e infondere più fiducia alla gente perché dobbiamo andare avanti e dobbiamo avere il coraggio di convivere per poi poter superare questa pandemia e tornare a vivere dei tempi liberi. E’ questo è il mio grande augurio e questo festival di Sanremo ci sta accompagnando secondo me in questa direzione.

L’anno scorso sei stata uno dei volti del Grande Fratello Vip. Ti chiedo, in questa edizione c’è un concorrente in cui ti rivedi?

No. Non c’è nessun concorrente in cui mi rivedo perché il mondo che portavo io era un mondo forse di élite da un certo punto di vista, anche una forza, un orgoglio di donna che le donne ovviamente interpretano. Forse non col la forza, anche con la combattività a volte, anche un po’ “autolesionista” che avevo io. Io sono una battitrice libera, sono una combattente, sono un idealista e oggi ce ne sono pochi secondo me di idealisti.

Io davvero sono controcorrente poi ho partecipato al Grande Fratello in maniera un po’ Naif, cioè non avevo ben presente forse com’era il gioco per questo sono stata davvero quella che sono, nel bene e nel male mettendo a nudo anche le mie contraddizioni, le mie fragilità, in maniera molto onesta.

La sensazione che ho è che i concorrenti di quest’anno sono straordinari. Ci sono donne devo dire meravigliose però hanno ben presente il gioco, per cui forse ogni tanto si proteggono un pochino di più. Io sono molto amica di Delia.

Vogliamo sapere che ne pensi di questa dinamica

Chiaramente è molto difficile essere amica di due persone in coppia in un momento di crisi. Io sono molto onesta e l’altro giorno ero qui con Alex a cui voglio molto bene, perché è la persona che con gli amici è sempre molto affettuosa e l’ho un po’ cazziato.

A volte vedo anche delle incongruenze di Delia, tutto sommato molti pensano che io abbia antipatia per Soleil ma non è così, anzi trovo sia una grande protagonista di questo Grande Fratello.

Però Io spero che Alex e Delia possano ritrovare il loro amore meraviglioso, che hanno sempre avuto e tornare a sorridere perché abbiamo vissuto dei momenti di grandissima gioia.

