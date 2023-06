C’è forse qualcuno che non conosce Grease e che non lo ha visto almeno una volta? Il musical diretto da Randal Kleiser nel 1978 è un cult capace di attraversare il tempo e le generazioni. Merito degli attori protagonisti, gli affiatatissimi John Travolta e Olivia Newton-John, e delle belle musiche, iconiche e famose almeno quanto il film.

Grease va in onda Domenica 18 Giugno alle 21.20 su Canale 5: ecco cosa c’è da sapere sulla pellicola che ha reso la coppia Travolta/Newton-John un mito a livello planetario.

Grease: la trama in breve

Stati Uniti, 1958. I giovani Danny Zuko e l’australiana Sandy Olsson, si innamorano durante una vacanza. Quando lui torna a scuola arriva una sorpresa: la ragazza si è trasferita in California con i genitori e si è addirittura iscritta al suo stesso liceo. Lui ne è felice ma fa il duro per non perdere la stima degli amici. Lei, da timida e un po’ impacciata, si trasforma e tutto finisce per il meglio.

Curiosità sul film

Siete fans di Grease? Se la risposta è sì, scoprite se conoscete queste curiosità sul vostro film preferito: