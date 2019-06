Grande successo per la prima puntata di “La sai l’ultima?”. Il programma torna in televisione dopo circa undici anni dall’ultima puntata e vince nella gara d’ascolti. E pensare che lo show condotto da Ezio Greggio si scontrava con un colosso come “La Traviata“, ultimo omaggio al compianto Franco Zeffirelli.

ASCOLTI VENERDI 21 GIUGNO 2019: TUTTI I DATI

La sai l’ultima?, il nuovo format dello show

“La sai l’ultima?” torna in televisione dopo circa undici anni con un nuovo format. Lo show televisivo è condotto da Ezio Greggio, accompagnato dalla sua compagna Romina Pierdomenico e da Nino Formicola.

Durante la puntata si affrontano tre squadre capitanate da Biagio Izzo, Maurizio Battista e Gianluca Fubelli, alias Scintilla. Gli altri protagonisti del cast sono Valentina Persia, Alessandro Paci e Simone Metalli, alias Geppo Show.

Il programma andrà in onda per sei puntate, fino alla finalissima di venerdì 26 luglio 2019, nella quale sarà proclamato il vincitore della nuova edizione di “La sai l’ultima?”.

La sai l’ultima?, prima puntata: esordio vincente

Esordio vincente per la prima puntata di “La sai l’ultima?”, andata in onda ieri sera su Canale 5. Lo show televisivo è retto da un gruppo di professionisti che dimostrano di saper fare squadra. Ottimo esordio anche per Romina Pierdomenico: la ragazza mette alle spalle le polemiche ed elimina lo scetticismo. Da oggi non sarà solo ed esclusivamente la compagna di Ezio Greggio, ma anche una bravissima co-conduttrice.

Uno show televisivo fresco, spiritoso e vintage. “La sai l’ultima?” ci riporta con successo negli anni novanta, quando il programma era condotto dall’indimenticabile Pippo Franco e da Pamela Prati. E citando la showgirl, possiamo solo ammettere che la televisione italiana – finalmente! – torna a sorridere e non di trash. I telespettatori si erano stufati delle finte love story, dei furti d’identità e dei reality show urlati. Vogliamo sorridere, ma in modo sano. Grazie La sai l’ultima!

Vincenzo Mele