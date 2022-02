Il doppio appuntamento settimanale del Grande fratello Vip è saltato durante la settimana dedicata al Festival di Sanremo, in quanto l’azienda ha preferito non scontrarsi in termini di share con la kermesse canora più famosa del nostro Paese. Ma anche stasera, venerdì 11 febbraio, il reality condotto da Alfonso Signorini non andrà in onda. Scopriamo insieme il motivo e quando ritorna su Canale 5.

Grande Fratello Vip, Stasera 11 febbraio 2022 non in onda: il motivo?

Ebbene, nemmeno stasera, venerdì 11 febbraio, i Vipponi di Signorini andranno in onda nella puntata serale del reality prodotto da Endemol. Mediaset ha deciso che nel palinsesto, lo slot del venerdì sera, sarà occupato dalla fiction “Fosca Innocenti” con protagonista la straordinaria Vanessa Incontrada e il bravissimo Francesco Arca.

Con Fosca arriva in tv una squadra davvero speciale pronta a risolvere i casi più complicati👩‍✈️🚔🚨

Mancano pochissimi giorni, l'appuntamento con la prima puntata di #FoscaInnocenti è venerdì 11, in prima serata su #Canale5👩‍✈️😍#VanessaIncontrada @banijaystudios @MediasetPlay pic.twitter.com/6HtnXwBvZf — Fiction Mediaset (@fictionmediaset) February 8, 2022

Gli aficionados del Grande Fratello Vip dovranno quindi aspettare lunedì 14 febbraio per rivedere i loro beniamini. Certo lunedì prossimo è anche San Valentino, la festa degli innamorati, per cui molti ragazzi preferiranno uscire e festeggiare piuttosto che spalmarsi sul divano in attesa dei Vipponi. Ma c’è sempre Mediaset Play per recuperare la puntata.

Cambio programmazione al GF Vip: dal venerdì si sposta al giovedì

C’è una novità che riguarda il reality più longevo del nostro Paese: cambio di programmazione e uno spostamento dal venerdì al giovedì. Finora il GF Vip è andato in onda il lunedì e il venerdì con un doppio appuntamento settimanale. Ora, tranne nei giorni che vi abbiamo spiegato, e per i motivi già detti, il reality si sposta dal venerdì al giovedì sera, mantenendo l’appuntamento del lunedì sera invariato.

Quindi per la prossima settimana l’emissione del programma sarà:

Lunedì 14 febbraio in prima serata su canale 5;

in prima serata su canale 5; Giovedì 17 febbraio in prima serata su canale 5.

Sappiamo già che lunedì 14 febbraio ci sarà un ritorno clamoroso in Casa: Alex Belli varcherà la Porta Rossa per poter decidere chi scegliere tra Delia Duran e Soleil Sorge. Belli stando a quanto anticipato da Signorini, rimarrà in Casa per un paio di settimane. Insomma ne vedremo delle belle!

Grande Fratello Vip contro “Doc – nelle tue mani”

Certo, con lo spostamento del reality dal venerdì al giovedì sera, sarà interessante scoprire chi vincerà la battaglia Auditel. Da una parte la fiction Rai, Doc – nelle Tue mani, campione di ascolti e dall’altra il reality di Canale 5, Grande Fratello Vip con la conduzione di Alfonso Signorini. Sicuramente sarà una bella lotta, dal momento che anche il reality registra ascolti molto alti. Come ha detto Signorini qualche puntata fa: “Avere un 2 davanti agli ascolti oggi come oggi non è semplice”. Difatti Il GF Vip raggiunge spesso il 21% di Share. Riuscirà a mantenere questi numeri?

Grande Fratello Vip: televoto aperto. Chi vuoi salvare tra Antonio, Kabir e Gianluca?

Il televoto è ancora aperto e stavolta i nominati della settimana sono Antonio Medugno, Kabir Bedi e Gianluca Costantino. Chi avrà la meglio? Il popolo del web è già andato in modalità “Protezione On” per il bell’Antonio, sconfortato dalla nomination ricevuta un pò da tutti. Il giovanissimo tiktoker, si è lasciato andare spesso alle lacrime e come è noto, il pubblico tende a Salvare chi è in difficoltà. Sarà veramente così?

ll televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi salvare tra Antonio, Kabir e Gianluca. #GFVIP pic.twitter.com/FleRRag6Ci — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 8, 2022

Va detto anche, che chi sceglie la fiction non ama i reality e viceversa, per cui il pubblico si dividerà a seconda dei gusti. E voi cosa guarderete?