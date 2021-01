Grande Fratello Vip nomination: chi sono i nominati di ieri sera, 25 gennaio? In verità, ieri sera durante la messa in onda della 34 esima puntata del reality show di canale 5, condotto da Alfonso Signorini non ci sono stati concorrenti in nomination, dal momento che è stato aperto un nuovo televoto per scegliere il primo concorrente finalista uomo.

Chi sono i concorrenti nominati ieri sera, lunedì 25 gennaio 2021, al GF Vip?

Un’altra puntata del Gf VIP si è conclusa, ma chi sono i concorrenti in nomination di questa settimana? E chi è stato eliminato durante la puntata? Scopriamo insieme cosa è successo ieri, lunedì 25 gennaio 2021. Vi anticipiamo subito che ci sono state delle sorprese.

Questa settimana ci sono state delle nomination particolari. I concorrenti chiamati alla nomination, infatti, non hanno mandato qualcuno al televoto per farlo eliminare ma per farlo diventare finalista. E stavolta è toccato ad un uomo. Se la scorsa settimana al televoto c’erano Dayane Mello, Stefania Orlando, Giulia Salemi e Rosalinda Cannavò, ieri sera si è aperto il televoto per scegliere il primo finalista tra Pierpaolo Pretelli e Andrea Zelletta. La scelta dei candidati al televoto è avvenuta tramite le donne che in coppia hanno via via estrapolato i due nomi che sono poi andati al televoto.

Ma vediamo tutto quello che è successo grazie al Video Mediaset

Grande Fratello Vip, le news ultim’ora dalla puntata di ieri sera, 25 gennaio 2021

Quali sono le news relative alla puntata di ieri sera? Ecco a voi un po’ di situazioni successe in puntata, compreso il link per rivederla in streaming: