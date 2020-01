Grande fratello Vip sta per tornare sugli schermi di canale 5 e in generale su tutti o quasi i canali Mediaset, che ci offriranno un’edizione che almeno dalla presentazione in conferenza stampa e dal cast annunciato, si preannuncia stratosferica.

Per la prima volta al timone Alfonso Signorini dopo anni che è stato… opinionista ma praticamente alla conduzione, dal momento che molte volte è intervenuto, come se lo fosse!!

Grande Fratello Vip: i retroscena e alcune curiosità sul reality di canale 5

Vi abbiamo già reso partecipi della conferenza stampa e di tutte le novità che vedremo quest’anno: dal ritorno del tugurio alla stanza anni ’80 ma ci sono alcune curiosità e retroscena che forse non sapete, di cui vi metteremo al corrente.

Dalle pagine di Chi infatti apprendiamo che la Casa più spiata d’Italia, doveva andare in onda i primi di novembre e che gli opinionisti scelti dal conduttore erano altri, diametralmente opposti a quelli poi scelti!

Giulia De Lellis ad un passo dal diventare opinionista del Grande Fratello Vip

Il direttore di Chi, parla a ruota libera della nuova avventura che sta per intraprendere e la sua idea era quello di formare un cast di persone fondamentalmente note e conosciute e pare ci sia riuscito!

A questo proposito afferma:

“Sono partito da un’idea, se vuole, elementare: voglio che nella Casa ci siano i famosi veri. Se già la D’Urso fa un programma con persone magari non famose, ma rodate nei suoi programmi, bisogna riappropriarsi dello status di GfVip.

Poi, è ovvio che c’è chi è più popolare e chi meno. È ovvio che nella fascia d’età fra i 40 e i 70 lo status di vip è più solido che fra i ventenni. Ma io volevo che ognuno avesse la propria parte del cast”.

Una notizia che ci ha particolarmente incuriosito è che in prima battuta la scelta degli opinionisti era ricaduta su altre persone: Giulia De Lellis per esempio, con cui proprio il direttore di Chi aveva litigato durante il Grande Fratello Vip delle scorse edizioni.

Ve lo ricordate? Signorini, tacciò la De Lellis di essere un’ignorante e di tornare a Studiare!!

“Per quel ce riguarda gli opinionisti, non volevo i soliti noti: Zanicchi, Malgioglio, Luxuria, Ciacci… -fa sapere Signorini- volevo facce nuove, allora ho pensato a Giulia De Lellis.

Con lei mi ero “appiccicato” l’anno scorso. Poi a novembre (inizialmente dovevamo andare in onda a novembre) sarebbe uscito il suo libro per Mondadori e sapevo che sarebbe stato un successo, averla lì mi consentiva “il dove eravamo rimasti”.

Le avrei ripetuto: “Studia!”, e avevo pensato di affiancarle uno scrittore. E sia lei che lui mi hanno detto di sì”.

Ma lo scrittore chi era? Presto detto

Signorini aveva pensato a Luca Bianchini, perché è divertente ed è un acuto osservatore del mondo della tv.

Tuttavia, i piani alti gli hanno detto: “Bella l’idea, ci vorrebbe uno più pop”. Allora il direttore di Chi ha pensato a Catena Fiorello poi idea scartata a favore di Rita Pavone e la Sandrelli. Della prima dice che è una bomba, nel senso che divide l’opinione pubblica. La seconda invece è più materna ma allo stesso tempo arguta. Ma come sappiamo la scelta è poi ricaduta su Wanda Nara e Pupo!

E a voi cari lettori, vi sarebbero piaciute queste donne, come opinioniste invece di Wanda Nara?

Un cast Stellare che abbraccia tutte le generazioni al Grande Fratello Vip

Ma comunque aldilà d come sono state fatte le scelte e di chi ha poi ottenuto il ruolo, sta di fatto che è stato confezionato un cast eccezionale. Sarà divertente anche vedere come si confronteranno e interagiranno le diverse generazioni messe a confronto. Abbiamo infatti i veterani del gruppo, la Alberti e Fabio Testi che hanno superato i 70 anni e baldi giovani, come Andrea Denver modello bellissimo che ha girato uno spot con Jennifer Lopez che gli tirava giù gli slip, Madonna gli mette sempre i like e il suo video con Taylor Swift ha fatto due miliardi di visualizzazioni.

C’è poi la giovanissima blogger Elisa De Pacis, ex di Ronaldo, Clizia Incorvaia che ha un bel carattere peperino e poi le tre Milf: Antonella Elia, Adriana Volpe (che si odieranno all’istante) e Rita Rusic!!

Insomma, un bel mix esplosivo: si deve solo accendere il detonatore!

Appuntamento a mercoledì 8 gennaio per la prima puntata del #GFVIP2020