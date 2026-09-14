Si riaccendono le luci sulla casa più spiata d’Italia! Naturalmente quella del Grande Fratello Vip 2026 che torna in prima serata su Canale 5 con una nuova edizione. Al timone la confermatissima Ilary Blasi, che ritroverà in studio le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

Grande Fratello Vip 2026, quando inizia su Canale 5: doppio appuntamento

Cresce l’attesa per la prima puntata del Grande Fratello Vip 2026 annunciata per giovedì 17 settembre 2026 in prima serata su Canale 5. Ilary Blasi, dopo aver detto “si” al compagno Bastian Muller, torna alla conduzione del popolare reality show di Canale 5. Al suo fianco, in studio, nel ruolo di opinioniste ci sono Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli pronte anche quest’anno a commentare le avventure dei concorrenti nella casa di Cinecittà!

Il cuore pulsante del GF VIP, il reality show più longevo della televisione italiana – prodotto da Endemol Shine Italy (parte di Banijay Entertainment) – sono i concorrenti che quest’anno saranno 18. Un cast variegato tra ritorni e nuovi ingressi che, manco a dirlo, hanno già attirato l’attenzione del pubblico e dei social. Tutti i 18 concorrenti sono pronti a mettere in gioco mostrando anche i propri talenti pur di vincere montepremi finale. Anche quest’anno l’appuntamento con il GF VIP è doppio: questa settimana, infatti, la diretta andrà in onda giovedì 17 e sabato 19 settembre. Dalla prossima settimana cambio di programmazione con il “Grande Fratello Vip” in onda lunedì 21 e venerdì 25 settembre.

Grande Fratello Vip 2026, i concorrenti: chi varcherà prima la casa?

Il Grande Fratello Vip 2026 anche quest’anno “inizia prima”, visto che per alcuni concorrenti la porta rossa si aprirà martedì 15 settembre 2026 con l’Open House di GF Vip, una speciale anteprima trasmessa su Mediaset Infinity che permetterà al pubblico di entrare nella Casa prima dell’avvio ufficiale del reality e di seguire da vicino i primi momenti della loro esperienza.

Intanto è stato svelato anche il cast ufficiale dei concorrenti del Grande Fratello Vip 2026:

Carmen Di Pietro,

Jonathan Kashanian,

Piera Meloni e Alessandro Varsi,

Simone Annicchiarico,

Alex Belli,

Giancarlo Danto,

Giacomo Gallani,

Marina La Rosa,

Valeria Marini,

Michelle Masullo,

Federica Morello,

Moreno Morello,

Andreas Müller,

Giulia Provvedi,

Megan Ria,

Alessandro Roncaccia,

Guendalina Tavassi.

Ecco il calendario con i primi appuntamenti e dirette del “Grande Fratello Vip”: