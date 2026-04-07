Stasera, martedì 7 aprile 2026, va in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip presentato da Ilary Blasi in prima serata su Canale 5. In studio anche le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Analizziamo tutte le anticipazioni della puntata.

Grande Fratello Vip 2026 stasera su Canale 5, la diretta della settima puntata del 7 aprile, cosa succederà?

Martedì 7 aprile 2026 dalle ore 21.20 appuntamento con la settima puntata del Grande Fratello Vip 2026, il reality show condotto da Ilary Blasi su Canale 5. A distanza di settimane la convivenza nella casa di Cinecittà si fa sempre più difficile con equilibri oramai letteralmente scoppiati. Negli ultimi giorni un gesto di Blu verso Renato e Nicolò ha diviso la casa facendo arrabbiare non poco Lucia. Intanto nella casa la “storia” nata tra Renato e Lucia, protagonisti del primo bacio di questa edizione, è già giunta al capolinea. Dopo la nomination di Renato a Lucia le cose sono precipitate e tra i due sembra non esserci più alcun punto di unione; anzi il tiktoker è arrivato a confessare di non tollerare nemmeno più la voce della ex protagonista di Temptation Island.

Intanto Antonella Elia si è sfogata con alcuni concorrenti rivelando di non voler più avere nulla a che fare con Alessandra Mussolini dopo gli scontri recenti. Il comportamento della ex politica comincia a non convincere diversi concorrenti tra cui Renato. Spazio poi ad Ibiza che nelle ultime puntate è stata al centro di diverse polemiche per alcune frasi che non sono piaciute dentro e fuori la casa. Cosa succederà?

Grande Fratello Vip 2026, eliminati e nomination del 7 aprile. Ci saranno concorrenti eliminati? I sondaggi

Durante la diretta della settima puntata del Grande Fratello Vip 2026 scopriremo anche il verdetto del televoto. Chi vuoi salvare tra Antonella Elia, Marco Berry e Ibiza Altea?Il concorrente meno votato dovrà abbondare definitivamente a casa del GF VIP.

Stando ai sondaggi Antonella Elia è la più votata dal pubblico da casa con il 50% delle preferenze. A seguire la modella Ibiza Altea che raccoglie il 27,92%, mentre ultima posizione per Marco Berry con il 22,08%.