Stasera, lunedì 30 marzo 2026, va in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip presentato da Ilary Blasi in prima serata su Canale 5. In studio anche le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Analizziamo tutte le anticipazioni della puntata.

Grande Fratello Vip 2026 stasera su Canale 5, la diretta della quinta puntata del 30 marzo, cosa succederà?

Lunedì 30 marzo 2026 dalle ore 21.20 appuntamento con la quinta puntata del Grande Fratello Vip 2026, il reality show presentato da Ilary Blasi su Canale 5. Questa settimana il programma cambia la consueta collocazione del martedì sera. Il motivo? La partita Bosnia-Italia che vede gli Azzurri di Gattuso chiamati all’ultima sfida per qualificarsi ai Mondiali 2026. Ilary Blasi con le opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici sono pronte a raccontare e commentare con i vips quanto successo negli ultimi giorni all’interno della casa.

Dopo l’abbandono di Gionnyscandal il clima si è fatto sempre più incandescente nella casa con lo scontro diretto tra Raimondo Todaro e Giovanni. Non solo, Alessandra Mussolini continua a non apprezzare Francesca Manzini giudicata “falsa”. La ex politica ne ha da dire anche su Adriana Volpe definita “maestrina” che nelle ultime ore ha discusso con Ibiza. Intanto nella casa sono nati anche i primi flirt: da un lato Renato e Lucia che si sono scambiati il primo bacio, anche se poi lui l’ha nominata. Anche tra Ibiza e Nicolò è nata una simpatia, ma Blu ha generato la gelosia della modella che l’ha definita “gatta morta”. Cosa succederà?

Grande Fratello Vip 2026, eliminati e nomination del 30 marzo. Ci saranno concorrenti eliminati? I sondaggi

Durante la diretta della quinta puntata del Grande Fratello Vip 2026 scopriremo anche il verdetto del televoto. Chi vuoi salvare tra Giovanni, Marco Berry, Raoul, Ibiza Altea, Adriana Volpe, Antonella Elia, Francesca Manzini e Lucia?

Stando ai sondaggi il concorrente più votato dal pubblico è Antonella Elia con il 24,95% seguita da Lucia Ilardo 13,54 % e Francesca Manzini 13,55 %. Solo l’11,8% per Adriana Volpe seguita da Marco Berry 9,67% e Giovanni Calvario 9,28%. A rischio eliminazione ci sono Ibiza Altea e Raul Dumitras entrambi con 8,70%. Chi sarà eliminato dalla casa del Grande Fratello Vip?

GF VIP 2026, dove seguirlo in tv e streaming

Il Grande Fratello Vip 2026, il reality show condotto da Ilary Blasi, quest’anno andrà in onda con un doppio appuntamento settimanale previsto il martedì e venerdì in prima serata su Canale 5. Tutti i fan e gli appassionati del programma potranno seguire le avventure dei concorrenti h24 con la diretta dalla casa disponibile: