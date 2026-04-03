Stasera, venerdì 3 aprile 2026, va in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip presentato da Ilary Blasi in prima serata su Canale 5. In studio anche le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Analizziamo tutte le anticipazioni della puntata.

Grande Fratello Vip 2026 stasera su Canale 5, la diretta della sesta puntata del 3 aprile, cosa succederà?

Venerdì 3 aprile 2026 dalle ore 21.20 appuntamento con la sesta puntata del Grande Fratello Vip 2026, il reality show condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Una puntata che si preannuncia incandescente con le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli pronte a “punzecchiare” e commentare quanto accaduto nella casa tra i concorrenti vips! Prima di tutto scopriremo il verdetto del televoto: chi sarà eliminato dalla casa dopo Dario Cassini, Giovanni Calvario? Spazio poi ad Adriana Volpe che in questi giorni ha abbandonato momentaneamente la casa del GF VIP per motivi personali. La comunicazione è arrivata all’interno della casa facendo preoccupare coinquilini e pubblico, ma poco tempo dopo la conduttrice è rientrata con un dito fasciato per una microfrattura.

Spazio poi all’amicizia tra Francesca Manzini e Raimondo Todaro. I due in settimana hanno vissuto lontano e questa lontananza ha generato una crisi nell’imitatrice. Nella casa in tanti sono convinti che tra i due ci sia qualcosa di più un semplice amicizia: è davvero così? Si prosegue poi con Renato e Lucia: dopo il primo bacio scambiato nella casa, tra i due qualcosa si è rotta ed ora sembrano più lontani che mai. Infine la crisi di Antonella Elia che ha trovato conforto e un abbraccio in Adriana Volpe. Da nemiche ad amiche, ma quanto durerà?

Grande Fratello Vip 2026, eliminati e nomination del 3 aprile. Ci saranno concorrenti eliminati? I sondaggi

Durante la diretta della sesta puntata del Grande Fratello Vip 2026 scopriremo anche il verdetto del televoto. Chi vuoi salvare tra Raimondo Todaro e Ibiza Altea? Il concorrente meno votato dovrà abbondare definitivamente a casa del GF VIP.

Stando ai sondaggi il pubblico da casa ha deciso di salvare Raimondo Todaro con il 61,84% delle preferenze, mentre solo il 38,16% per Ibiza Altea. Sarà la modella la terza concorrente eliminata di questa edizione?

GF VIP 2026, dove seguirlo in tv e streaming

Il Grande Fratello Vip 2026, il reality show condotto da Ilary Blasi, quest’anno andrà in onda con un doppio appuntamento settimanale previsto il martedì e venerdì in prima serata su Canale 5. Tutti i fan e gli appassionati del programma potranno seguire le avventure dei concorrenti h24 con la diretta dalla casa disponibile: