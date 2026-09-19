Stasera, sabato 19 settembre 2026, appuntamento con la seconda puntata del Grande Fratello Vip di Ilary Blasi tramesso in diretta su Canale 5. In studio ritroviamo anche le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Analizziamo tutte le anticipazioni della puntata.

Grande Fratello Vip 2026 stasera su Canale 5, la diretta della seconda puntata del 19 settembre, cosa succederà?

Sabato 19 settembre 2026 dalle ore 22.00 torna il Grande Fratello Vip 2026 di Ilary Blasi con la seconda puntata e il primo verdetto del televoto. Dopo la puntata del debutto di giovedì 17 settembre che è iniziato con un balletto di Ilary Blasi accompagnata dal corpo da ballo in pieno stile “varietà”, il reality show ha preso il via con l’ingresso dei primi concorrenti vip. In studio a commentare i concorrenti e le loro vicissitudini nella casa più spiata d’Italia le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

Dopo il primo ingresso dei concorrenti nella casa più spiata d’Italia, durante la seconda puntata è previsto l’arrivo degli ultimi protagonisti. Si tratta di: Alex Belli, Guendalina Tavassi, Alessandro Roncaccia, Michelle Masullo e Andreas Müller. Cosa succederà?

Grande Fratello Vip 2026, eliminati e nomination del 19 settembre. Ci saranno concorrenti eliminati? I sondaggi

Durante la diretta della seconda puntata del Grande Fratello Vip 2026 scopriremo anche il verdetto del televoto. Chi vuoi salvare Carmen di Pietro, Federica, Giancarlo Danto e Moreno? Alla chiusura del televoto il concorrente più votato sarà immune dalle prossime nomination.

Stando ai sondaggi online il favorito del pubblico è Carmen Di Pietro con il 59,38% dei voti seguita da Federica Morello con 15% a pari merito con Giancarlo Danto. Al quarto posto troviamo Moreno Morello con il 10,62% delle preferenze.

GF VIP 2026, dove seguirlo in tv e streaming

Il Grande Fratello Vip 2026, il reality show condotto da Ilary Blasi, anche quest’anno torna con un doppio appuntamento settimanale. Dopo la partenza con la doppia puntata del giovedì e sabato, il reality show torna il lunedì e giovedì in prima serata su Canale 5. Tutti i fan e gli appassionati del programma potranno seguire le avventure dei concorrenti h24 con la diretta dalla casa disponibile: