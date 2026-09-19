Ascolti tv 18 settembre 2026: BYD Music Awards, L’Erede, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Da
Emanuele Ambrosio
-
BYD Music Awards 2026

Ascolti tv venerdì 18 settembre 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “BYD Music Awards” contro “L’Erede. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, venerdì 18 settembre 2026?

Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: BYD Music Awards vs L’Erede. Auditel ieri sera, 11 settembre 2026

Sfida Rai1 e Canale 5: “BYD Music Awards” contro “L’Erede”. Chi ha vinto?

Rai1: BYD Music Awards, la grande festa della musica italiana condotta da Carlo Conti e Vanessa Incontrada dall’Arena di Verona ha incollato alla tv 0.000.000 spettatori pari al 0.00% di share.

Rai 2: L’Ispettore Coliandro, le repliche della serie tv con protagonista Giampaolo Morelli hanno coinvolto 0.000.000 spettatori (0.00%).

Rai 3: Fidanzata in affitto, il film del 2023 co-scritto e diretto da Gene Stupnitsky ha strappato un sorriso 0.000.000 spettatori con lo 0.00%.

Rete 4: Quarto Grado, la nuova stagione dell’approfondimento giornalistico condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca ha registrato 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share.

Canale 5L’Erede, la nuova serie turca che racconta la storia del giovane chirurgo Serhat ha appassionato 0.000.000 spettatori con uno share del 0.00%.

Italia 1CIA, la serie poliziesca creata da Dick Wolf e David Hudgins ha tenuto col fiato sospeso 0.000.000 spettatori (share 0.00%).

La7: Propaganda Live, il programma di Diego Bianchi ha raccolto 0.000.000 spettatori e il 0.00%.

Tv8: Pechino Express, il lungo viaggio che attraversa Indonesia, Cina e Giappone, raccontato da Costantino della Gherardesca ha incuriosito 0.000.000 spettatori pari al 0.00%.

Nove: Osteria Giacobazzi: lo spettacolo teatrale e programma televisivo ideato e interpretato dal comico ha divertito 0.000.000 spettatori con uno share del 0.00%.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?

  • Affari Tuoi: 0.000.000 spettatori con il 0.00%;
  • Ascolti La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 18 settembre 2026

RAI 1

  • La volta buona: 0.000.000 spettatori con il 0.00%;
  • Il Paradiso delle Signore: 0.000.000 spettatori con il 0.00%;
  • Vita in Diretta: 0.000.000 spettatori con il 0.00% nella presentazione e 0.000.000 spettatori con il 0.00%.

CANALE 5

  • Beautiful: 0.000.000 telespettatori con uno share del 0.00%;
  • Forbidden Fruit: 0.000.000 spettatori e il 0.00% di share;
  • Far Away: 0.000.000 spettatori e il 0.00% di share;
  • Tutto per la mia famiglia: 0.000.000 spettatori e il 0.00%;
  • Dentro La Notizia: 0.000.000 spettatori pari al 0.00% nella prima parte e 0.000.000 spettatori pari al 0.00% nella seconda parte.
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Emanuele Ambrosio
Testardo, sognatore, ironico, logorroico, attento osservatore e curioso all'ennesima potenza. Campano di origini, ma alla continua ricerca del suo posto nel mondo si laurea in Scienze Politiche e contemporaneamente completa il percorso per diventare Giornalista Pubblicista. Consumatore di dischi, tele-dipendente, appassionato di cinema e serie tv. Diverse le collaborazioni: dalla carta stampata fino al passaggio al giornalismo online.