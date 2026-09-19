Ascolti tv venerdì 18 settembre 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “BYD Music Awards” contro “L’Erede“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, venerdì 18 settembre 2026?
Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.
Ascolti tv, ieri sera: BYD Music Awards vs L’Erede. Auditel ieri sera, 11 settembre 2026
Sfida Rai1 e Canale 5: “BYD Music Awards” contro “L’Erede”. Chi ha vinto?
Rai1: BYD Music Awards, la grande festa della musica italiana condotta da Carlo Conti e Vanessa Incontrada dall’Arena di Verona ha incollato alla tv 0.000.000 spettatori pari al 0.00% di share.
Rai 2: L’Ispettore Coliandro, le repliche della serie tv con protagonista Giampaolo Morelli hanno coinvolto 0.000.000 spettatori (0.00%).
Rai 3: Fidanzata in affitto, il film del 2023 co-scritto e diretto da Gene Stupnitsky ha strappato un sorriso 0.000.000 spettatori con lo 0.00%.
Rete 4: Quarto Grado, la nuova stagione dell’approfondimento giornalistico condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca ha registrato 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share.
Canale 5: L’Erede, la nuova serie turca che racconta la storia del giovane chirurgo Serhat ha appassionato 0.000.000 spettatori con uno share del 0.00%.
Italia 1: CIA, la serie poliziesca creata da Dick Wolf e David Hudgins ha tenuto col fiato sospeso 0.000.000 spettatori (share 0.00%).
La7: Propaganda Live, il programma di Diego Bianchi ha raccolto 0.000.000 spettatori e il 0.00%.
Tv8: Pechino Express, il lungo viaggio che attraversa Indonesia, Cina e Giappone, raccontato da Costantino della Gherardesca ha incuriosito 0.000.000 spettatori pari al 0.00%.
Nove: Osteria Giacobazzi: lo spettacolo teatrale e programma televisivo ideato e interpretato dal comico ha divertito 0.000.000 spettatori con uno share del 0.00%.
Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?
- Affari Tuoi: 0.000.000 spettatori con il 0.00%;
- Ascolti La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share.
Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 18 settembre 2026
RAI 1
- La volta buona: 0.000.000 spettatori con il 0.00%;
- Il Paradiso delle Signore: 0.000.000 spettatori con il 0.00%;
- Vita in Diretta: 0.000.000 spettatori con il 0.00% nella presentazione e 0.000.000 spettatori con il 0.00%.
CANALE 5
- Beautiful: 0.000.000 telespettatori con uno share del 0.00%;
- Forbidden Fruit: 0.000.000 spettatori e il 0.00% di share;
- Far Away: 0.000.000 spettatori e il 0.00% di share;
- Tutto per la mia famiglia: 0.000.000 spettatori e il 0.00%;
- Dentro La Notizia: 0.000.000 spettatori pari al 0.00% nella prima parte e 0.000.000 spettatori pari al 0.00% nella seconda parte.