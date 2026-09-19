Ascolti tv venerdì 18 settembre 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “BYD Music Awards” contro “L’Erede“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, venerdì 18 settembre 2026?

Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: BYD Music Awards vs L’Erede. Auditel ieri sera, 11 settembre 2026

Sfida Rai1 e Canale 5: “BYD Music Awards” contro “L’Erede”. Chi ha vinto?

Rai1: BYD Music Awards, la grande festa della musica italiana condotta da Carlo Conti e Vanessa Incontrada dall’Arena di Verona ha incollato alla tv 0.000.000 spettatori pari al 0.00% di share.



Rai 2: L’Ispettore Coliandro, le repliche della serie tv con protagonista Giampaolo Morelli hanno coinvolto 0.000.000 spettatori (0.00%).

Rai 3: Fidanzata in affitto, il film del 2023 co-scritto e diretto da Gene Stupnitsky ha strappato un sorriso 0.000.000 spettatori con lo 0.00%.

Rete 4: Quarto Grado, la nuova stagione dell’approfondimento giornalistico condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca ha registrato 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share.

Canale 5: L’Erede, la nuova serie turca che racconta la storia del giovane chirurgo Serhat ha appassionato 0.000.000 spettatori con uno share del 0.00%.

Italia 1: CIA, la serie poliziesca creata da Dick Wolf e David Hudgins ha tenuto col fiato sospeso 0.000.000 spettatori (share 0.00%).

La7: Propaganda Live, il programma di Diego Bianchi ha raccolto 0.000.000 spettatori e il 0.00%.

Tv8: Pechino Express, il lungo viaggio che attraversa Indonesia, Cina e Giappone, raccontato da Costantino della Gherardesca ha incuriosito 0.000.000 spettatori pari al 0.00%.

Nove: Osteria Giacobazzi: lo spettacolo teatrale e programma televisivo ideato e interpretato dal comico ha divertito 0.000.000 spettatori con uno share del 0.00%.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?

Affari Tuoi : 0.000.000 spettatori con il 0.00 %;

: spettatori con il %; Ascolti La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 18 settembre 2026

RAI 1

La volta buona : 0.000.000 spettatori con il 0.00 % ;

: spettatori con il ; Il Paradiso delle Signore : 0.000.000 spettatori con il 0.00 % ;

: spettatori con il ; Vita in Diretta: 0.000.000 spettatori con il 0.00% nella presentazione e 0.000.000 spettatori con il 0.00%.

CANALE 5