Stasera, venerdì 10 aprile 2026, va in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip presentato da Ilary Blasi in prima serata su Canale 5. In studio anche le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Analizziamo tutte le anticipazioni della puntata.

Grande Fratello Vip 2026 stasera su Canale 5, la diretta dell’ottava puntata del 10 aprile, cosa succederà?

Venerdì 10 aprile 2026 dalle ore 21.20 appuntamento con l’ottava puntata del Grande Fratello Vip 2026, il reality show riportato al successo da Ilary Blasi su Canale 5. La conferma arriva dalla decisione di Mediaset di prolungare il reality show. Nessuna chiusura anticipata, anzi il reality show sta vivendo una seconda “giovinezza” grazie alla simpatia di Ilary Blasi che si conferma tra le migliori conduttrici del format. In attesa della finale, prevista per il 5 maggio prossimo, la tensione si fa sempre più alta nella casa più spiata d’Italia. Alessandra Mussolini continua a punzecchiare Antonella Elia che ha avuto una crisi di nervi. Tra le due oramai non scorre più buon sangue e nella casa si è creata una vera e propria spaccatura che vede le donne indiscusse protagoniste. Da un lato, infatti, ci sono Adriana Volpe e Antonella Elia, da “nemiche” ad “amiche” ritrovate”, e dall’altro Paola Caruso e Alessandra Mussolini. Nel mezzo c’è Francesca Manzini, più volte attaccata dalla Mussolini, che però non sembra prendere una posizione netta.

Intanto gli equilibri sono saltati e si sono creati dei gruppetti facendo così venire meno quel senso di alleanza nella casa. A manifestare il disappunto è stata Adriana Volpe che ha fatto presente la cosa richiamando tutti i concorrenti: “vi prego, mangiamo insieme, facciamo qualcosa insieme. Siamo una squadra? Impegniamoci a fare le cose insieme, cerchiamo di non disgregarci“. Riuscirà la conduttrice a ricostruire il gruppo?

Grande Fratello Vip 2026, eliminati e nomination del 10 aprile. Ci saranno concorrenti eliminati? I sondaggi

Durante la diretta dell’ottava puntata del Grande Fratello Vip 2026 scopriremo anche il verdetto del televoto. Chi vuoi salvare tra Lucia e Marco Berry? Alla chiusura del televoto il concorrente meno votato sarà il primo candidato alla prossima eliminazione.

Stando ai sondaggi il concorrente più votato con il 61,89% è Marco Berry salvato dal pubblico da casa. A rischio c’è Lucia con solo il 38,11%.

GF VIP 2026, dove seguirlo in tv e streaming

Il Grande Fratello Vip 2026, il reality show condotto da Ilary Blasi, quest’anno andrà in onda con un doppio appuntamento settimanale previsto il martedì e venerdì in prima serata su Canale 5. Tutti i fan e gli appassionati del programma potranno seguire le avventure dei concorrenti h24 con la diretta dalla casa disponibile: