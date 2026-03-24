Stasera, martedì 24 marzo 2026, va in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip presentato da Ilary Blasi in prima serata su Canale 5. In studio anche le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Analizziamo tutte le anticipazioni della puntata.

Grande Fratello Vip 2026 stasera su Canale 5, la diretta della terza puntata del 24 marzo, cosa succederà?

Martedì 24 marzo 2026 dalle ore 21.20 appuntamento con la terza puntata del Grande Fratello Vip 2026, il reality show condotto da Ilary Blasi su Canale 5. In studio, accanto alla conduttrice, ritroveremo le due opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici pronte a commentare e “giudicare” il comportamento dei vips all’interno della casa più spiata d’Italia. Una puntata che si preannuncia imperdibile visto che scopriremo il primo verdetto ad eliminazione di questa edizione. 7 concorrenti in nomination, ma solo uno sarà definitivamente eliminato dalla casa del GF VIP e a decidere sarà ancora una volta il pubblico da casa tramite il televoto.

Non solo durante la lunga diretta spazio a quanto successo nella casa in questi giorni. Dal chiarimento tra Adriana Volpe e Antonella Elia che hanno sancito una pace, ma anche il primo litigio che ha coinvolto Marco Berry contro l’ex tronista Nicolò Brigante. E ancora: Francesca Manzini comincia a lamentare la scelta di essere entrata nella casa, mentre tra Lucia e Renato sembrerebbe essere nata una complicità con tanto di bacio notturno.

Grande Fratello Vip 2026, eliminati e nomination del 24 marzo. Ci saranno concorrenti eliminati? I sondaggi

Durante la diretta della terza puntata del Grande Fratello Vip 2026 scopriremo anche il verdetto del televoto. Chi vuoi come preferito tra Dario Cassini, Marco Berry, Raimondo Todaro, Paola Caruso,Francesca Manzini, Nicolò Brigante e Lucia Ilardo.

Stando ai sondaggi il concorrente meno votato sarebbe Marco Berry con solo il 7,92% delle preferenze. A tallonarlo ci sono: Dario Cassini e Lucia Ilardo con l’8,54% e l’8,75%, mentre si difendono bene Nicolò Brigante con l’11,67% di voti, Francesca Manzini con il 13,54%, Raimondo Todaro con il 20,21% delle preferenze, mentre la regina è Paola Caruso con il 29,38% delle preferenze. Chi sarà il primo eliminato dalla casa?

GF VIP 2026, dove seguirlo in tv e streaming

Il Grande Fratello Vip 2026, il reality show condotto da Ilary Blasi, quest’anno andrà in onda con un doppio appuntamento settimanale previsto il martedì e venerdì in prima serata su Canale 5. Tutti i fan e gli appassionati del programma potranno seguire le avventure dei concorrenti h24 con la diretta dalla casa disponibile: