Stasera, lunedì 28 settembre 2026, appuntamento con la quinta puntata del Grande Fratello Vip di Ilary Blasi tramesso in diretta su Canale 5. In studio ritroviamo anche le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Analizziamo tutte le anticipazioni della puntata.

Grande Fratello Vip 2026 stasera su Canale 5, la diretta della quinta puntata del 28 settembre, cosa succederà?

Lunedì 28 settembre 2026 dalle ore 22.00 va in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 2026, il reality show condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Una quinta puntata che si preannuncia scoppiettante con la prima eliminazione dalla casa. A rischio ci sono: Carmen, Michelle, Federica, Varsi, Roncaccia e Danto. Chi sarà il primo concorrente eliminato di questa edizione?

Si torna poi a parlare della squalifica di Simone Annicchiarico con il pubblico social (e non solo) che richiede a gran voce il suo ritorno nella casa. Durante l’ultima diretta proprio Ilary Blasi si era fatta da intermediaria con il Grande Fratello con tanto di richiesta di perdono per il figlio di Walter Chiari. Cosa avrà deciso il GF? Intanto nella casa la mancanza di Simone si fa sentire e tra tutti c’è Valeria Marini che ha confessato un interesse speciale. «Abbiamo parlato di cose nostre, mi piaceva davvero tanto» – ha rivelato la showgirl sarda nella casa.

Grande Fratello Vip 2026, eliminati e nomination del 28 settembre. Ci saranno concorrenti eliminati? I sondaggi

Durante la diretta della quarta puntata del Grande Fratello Vip 2026 scopriremo anche il verdetto del televoto. Chi vuoi salvare tra Carmen, Michelle, Federica, Varsi, Roncaccia e Danto? Il concorrente meno votato sarà definitivamente eliminato dalla casa.

Stando ai sondaggi online il favorito del pubblico è Carmen Di Pietro con il 32,75% delle preferenze seguita da Federica Morello con il 22,94%. Al terzo posto si piazza Alessandro Ronaccia con il 12,78% a pari merito con Alessandro Varsi. Ultimi graditi per Michelle Mausoleo con l’11,73% e Giancarlo Danto con solo il 7,01%. Dai sondaggi – ricordiamo che tutto può cambiare durante la diretta – il concorrente a rischio eliminazione è Giancarlo Danto.

GF VIP 2026, dove seguirlo in tv e streaming

Il Grande Fratello Vip 2026, il reality show condotto da Ilary Blasi, anche quest’anno torna con un doppio appuntamento settimanale. Dopo la partenza con la doppia puntata del giovedì e sabato, il reality show torna il lunedì e giovedì in prima serata su Canale 5. Tutti i fan e gli appassionati del programma potranno seguire le avventure dei concorrenti h24 con la diretta dalla casa disponibile: