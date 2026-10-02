Stasera, venerdì 2 ottobre 2026, appuntamento con la sesta puntata del Grande Fratello Vip di Ilary Blasi tramesso in diretta su Canale 5. In studio ritroviamo anche le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Analizziamo tutte le anticipazioni della puntata.

Grande Fratello Vip 2026 stasera su Canale 5, la diretta della sesta puntata del 2 ottobre, cosa succederà?

Venerdì 2 ottobre 2026 dalle ore 22.00 va in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 2026, il reality show condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Una quinta puntata che si preannuncia scoppiettante con la seconda eliminazione dalla casa. A rischio questa settimana ci sono Alessandro Varsi, Marina La Rosa, Alex Belli e Giancarlo Danto. Chi uscirà definitivamente dalla casa?

Non solo la seconda eliminazione dalla casa, visto che durante la diretta di stasera si parlerà anche di Federica Morello che continua ad essere al centro di scontri all’interno della casa. In settimana la ex ballerina di Ciao Darwin ha avuto un confronto diretto con Guendalina Tavassi. Proprio la gieffina è stata protagonista di un altro scontro, ma questa volta con Jonathan definito troppo neutrale all’interno della casa. «Jonathan vuole andare d’accordo con tutti, ma in generale tanti qui dentro provano sempre a non dire quello che pensano» – ha detto Guendalina precisando – «io divento pazza quando vedo questi atteggiamenti. Hanno tutti paura di litigare. Magari ti nominano e poi arrivano e ti dicono, ‘scusami ti voglio bene’. Fuori da qui non ci credo che si comportano così. Se dico quello che penso mi metto contro tutti e creo il panico. Qui tutti fanno gli amici di tutti, non vogliono schierarsi, danno ragione a tutti. Non si espongono, sono tutti trattenuti perché hanno paura di essere nominati». Da che parte state?

Infine il confronto tra Piera Meloni e il fidanzato Gian Marco. La concorrente sta vivendo una vera e propria crisi d’amore dopo aver conosciuto Roncaccia nella casa. Cosa succederà?

Grande Fratello Vip 2026, eliminati e nomination del 2 ottobre. Ci saranno concorrenti eliminati? I sondaggi

Durante la diretta della sesta puntata del Grande Fratello Vip 2026 scopriremo anche il verdetto del televoto. Chi vuoi salvare tra Alex, Danto, Marina e Varsi? Il concorrente meno votato dal pubblico sarà definitivamente eliminato dalla casa.

Stando ai sondaggi online la favorita del pubblico è Marina La Rosa con il 37% delle preferenze seguita da Alessandro Varsi con il 24%. A rischio eliminazione ci sono Alex Belli con il 23% e Giancarlo Danto con il 16%. Chi sarà il secondo concorrente eliminato dalla casa?

GF VIP 2026, dove seguirlo in tv e streaming

Il Grande Fratello Vip 2026, il reality show condotto da Ilary Blasi, anche quest’anno torna con un doppio appuntamento settimanale. Dopo la partenza con la doppia puntata del giovedì e sabato, il reality show torna il lunedì e venerdì in prima serata su Canale 5. Tutti i fan e gli appassionati del programma potranno seguire le avventure dei concorrenti h24 con la diretta dalla casa disponibile: