A poche ore dal debutto del Grande Fratello Vip 2022, Attilio Romita ha attirato l’attenzione del pubblico e della stampa per una serie di dichiarazioni sulla compianta Regina Elisabetta II e sulla Famiglia Reale Britannica. Cosa ha detto il giornalista di così “pericoloso” da spingere la grande macchina del GF VIP a censurarlo?

Attilio Romita censurato al Grande Fratello Vip 2022: gaffe sulla Regina Elisabetta II

Il giornalista del TG1 all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2022 ha sollevato un polverone mediatico non indifferente parlando della Regina Elisabetta II e della Famiglia Reale. A pochi giorni dai funerali di Elisabetta II, Sovrana d’Inghilterra per 70 anni, il dibattito “monarchia inglese e Regina” è arrivato anche nella casa più spiata d’Italia. Attilio Romita in giardino con altri vipponi ha affrontato l’argomento domandosi come mai tanto amore e devozione verso la Regina Elisabetta II e la Famiglia Reale lasciandosi andare ad un commento che ha fatto discutere.

“Scusate ma io non vi capisco. Ma come si può essere innamorati e devoti alla regina che era la più grande nemica di Lady Diana?” – ha detto il mezzo busto del TG1 facendo un paragone tra la Regina Elisabetta II e Lady Diana. Cristiana Quaranta dal canto suo ha cercato di far ragionare il giornalista precisando: “ha governato un Paese in mezzo a soli uomini“.

Attilio Romita: “una famiglia reale nella quale ci sono stup**tori…”

Nulla da fare, visto che il giornalista ha replicato dicendo: “E poi avere così tanta stima, rispetto e devozione per una famiglia reale nella quale ci sono stup**tori, personaggi loschi, organizzatori di or**e e poi…”. In questo caso le parole del giornalista erano rivolte allo scandalo sessuale Epstein che ha travolto Andrea, Duca di York e tutta la famiglia reale.

Alla regia del Grande Fratello Vip è toccato ricorrere alla censura di Romita cambiando inquadratura e spostando la telecamera in un altro ambiente della casa. Intanto il tema “Regina” è proseguito anche con Patrizia Rossetti che si è espressa sulla Regina Consorte Camilla Parker Bowles: “mi stava molto antipatica. Perché amavo Lady D. Se adesso mi sta simpatica? No! Perché Lei e Carlo hanno distrutto la serenità di Diana. Lei ha sofferto come una disperata. Diana era innamorata di Carlo ed è stata rovinata, era solo una ragazzina piccola. Quando è morta sono rimasta malissimo davvero. Perché mi piaceva moltissimo, ha fatto delle cose meravigliose. Sarà stata ribelle, ma aveva una personalità fantastica. Andava contro delle regole troppo strette“.