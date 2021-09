Si accendono i riflettori sulla casa del Grande Fratello Vip 2021. Tutto pronto per la prima puntata della sesta edizione del reality show di successo condotto da Alfonso Signorini. Un’edizione completamente rivoluzionata: ancora più digital, due prime serate, una diretta h24, 22 nuovi concorrenti vip e 2 nuovi opinionisti. Ecco per voi tutte le novità del GF VIP 6!

Grande Fratello Vip 2021: cast, opinionisti e quando inizia

Al via da lunedì 13 settembre 2021 in prima serata su Canale 5 il Grande Fratello Vip 6 condotto da Alfonso Signorini. Le luci sulla casa più spiata d’Italia stanno per riaccendersi e cresce l’attesa per l’entrata dei 22 partecipanti – concorrenti. Un cast variegato e diversificato quello scelto dagli autori che, almeno sulla carta, promette scintille.

Dopo l’addio a Pupo e Antonella Elia, Alfonso Signorini alla sua terza edizione ha scelto due nuovi opinionisti di zecca. Si tratta di Adriana Volpe, ex concorrente del GF VIP, e Sonia Bruganelli per tutti ‘la moglie di Paolo Bonolis’. Due donne argute e dirette che sapranno sicuramente ricoprire il ruolo di opinioniste.

Per quanto concerne il cast dei partecipanti al GF VIP, questi sono i 22 concorrenti ufficiali pronti a varcare la porta rossa di Cinecittà: Ainett Spephens, Aldo Montano, Alex Belli, Amedeo Goria, Andrea Casalino, Carmen Russo, Clarissa, Jessica e Lucrezia Hailé Selassié, Davide Silvestri, Francesca Cipriani, Gianmaria Antinolfi, Giucas Casella, Jo Squillo, Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro, Manuel Bortuzzo, Miriana Trevisan, Nicola Pisu, Raffaella Fico, Samy Youssef, Soleil Anastasia Sorge, Sophie Codegoni e Tommaso Eletti. Il cast non è passato affatto inosservato. Non sono mancate, infatti, le polemiche come quella lanciata da Selvaggia Lucarelli contraria alla presenza di Tommaso Eletti, ex Temptation Island, giudicato “personaggio sessista e geloso patologico”.

Il Grande Fratello Vip 2021 anche quest’anno andrà in onda con due appuntamenti a settimana: lunedì e venerdì sera in prima serata su Canale 5.

GF VIP 2021, montepremi finale e dove seguirlo

Come tutti i reality show, anche il Grande Fratello Vip 2021 è pronto a premiare il concorrente che più di tutti riuscirà a restare più a lungo all’intero della casa. Per il concorrente vincitore, infatti, c’è in palio un montepremi del valore di 100 mila euro, di cui il 50% sarà devoluto in beneficenza.

Oltre alle due puntate settimanali, il GF VIP può essere seguito in diversi modi. A cominciare dalla finestre del day-time in onda su Canale 5 e Italia 1, ma i fan più accaniti potranno seguire i loro beniamini sui canali free Mediaset Extra dalle ore 9.00 alle 6.00 del mattino. Anche La5 trasmette la diretta tutti i giorni dall’una di notte.

Il Grande Fratello Vip è anche DIGITAL

Ma non finisce qui, visto che il GF VIP 6 è ancora più digital. La diretta del reality show, infatti, è disponibile anche attraverso l’app Mediaset Infinity e tutte le news saranno disponibili sempre sul sito ufficiale grandefratellovip.mediaset.it e sui profili social del programma.

Sul sito ufficiale del programma (www.grandefratellovip.mediaset.it), infatti, spazio a tutte le news, gli approfondimenti, gallery fotografiche e video on demand. Il live dalla casa sarà attivo h24 e gli utenti potranno scegliere tra due regie collegate a diversi ambienti della casa. Non solo, disponibile anche il canale “+1”, grazie al quale potranno tornare

indietro di un’ora sulla regia principale, in modo da non perdersi nulla.

Grande Fratello Vip 6: come si vota

Da non dimenticare poi il televoto. Il GF VIP, infatti, premierà solo uno dei 22 concorrenti vip e a decidere, di settimana in settimana, chi dovrà restare nella casa sarà il pubblico da casa. Come? Semplice tramite il televoto. Ecco come si vota: disponibili 4 differenti canali.

• APP MEDIASET INFINITY

Dal vostro smartphone o tablet vi basterà accedere all’app Mediaset Infinity e registrarvi. Una volta terminata la registrazione, cliccare sul pulsante “VOTA” per esprimere la vostra preferenza.

• SITO WEB

Una volta registrati al sito ufficiale del programma accedere alla sezione TELEVOTO per esprimere il proprio voto.

• SMART TV

Chi è in possesso di smart tv abilitate non dovrà fare altro che sintonizzarsi su Canale 5 e premere il tasto “Freccia Su” per accedere all’app Mediaset Infinity.

• SMS

Infine il classico metodo dell’SMS al numero 477.000.2. indicando il nome del concorrente da eliminare e/o salvare. Il costo massimo di 0,1613 euro a seconda del proprio operatore.