Grande Fratello Vip 2020: il veglione di Capodanno assieme ai Vipponi, queste le ultime news sul reality di canale 5 condotto da Alfonso Signorini. E proprio quest’ultimo da quanto rivelato a Casa Chi ha reso noto, che per la serata del 31 dicembre, il Grande Fratello Vip terrà compagnia a telespettatori, traghettandoli nel nuovo anno il 2021.

Grande Fratello Vip 31 dicembre: veglione di Capodanno con ospiti e cantanti

Alfonso Signorini e i suoi vipponi dunque, conquistano la prima serata del 31 dicembre, classica serata di festa: il veglione di San Silvestro che ci porta al nuovo anno. L’ultima notte dell’anno quindi in compagnia dei concorrenti della Casa più spiata d’Italia, che eviterà naturalmente di mandare in onda le dinamiche tra i concorrenti, quindi niente litigi o discussioni, ma solo una grande festa con ospiti e cantanti.

Una serata speciale, quella dell’ultimo dell’anno che non sarà come gli appuntamenti classici del reality. A confermarlo è stato il conduttore Alfonso Signorini in una recente intervista rilasciata in diretta a “Casa Chi” con Gabriele Parpiglia.

Lo speciale Grande Fratello Vip del 31 dicembre su Canale 5 con ospiti e cantanti

E così il 31 dicembre la prima serata della rete ammiraglia Mediaset, si aprirà in compagnia dei Vipponi, intorno alle 21, subito dopo il discorso di fine anno del Presidente della Repubblica, Mattarella. In studio presenti oltre che gli opinionisti Antonella Elia e Pupo, tutti gli altri gieffini già fuori dalla Casa.

Le prime anticipazioni di Signorini sul veglione di Capodanno del Grande Fratello Vip

Una puntata anomala del il Grande Fratello dal momento che non ci saranno eliminazioni, nomination e nessun faccia a faccia tra i “Vipponi” del reality targato Endemol Shine Italy.

Le parole di Signorini in merito alla serata del 31 dicembre, top secret sui nomi dei cantanti che interverranno

“Ci saranno tanti ospiti, tanti cantanti. Ci saranno gare, grandi momenti di varietà. Di sicuro, però, non ci sarà spazio per le liti e le dinamiche tra i concorrenti del GF Vip. Sicuramente non vedrete la Mello che litiga con Stefania Orlando e Rosalinda, ma solo una grande festa”.

Al momento non ci sono anticipazioni sui nomi degli ospiti e dei cantanti che parteciperanno alla festa di fine anno dell’ammiraglia Mediaset.

Grande Fratello Vip 2020, speciale Capodanno Vs L’anno che verrà di Amadeus su Rai 1

Da un punto di vista degli ascolti, il reality dell’ammirata Mediaset dovrà vedersela con L’anno che Verrà su Rai 1 condotto da Amadeus. Quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid 19, non è previsto il classico spettacolo da una delle piazze d’Italia. Il varietà, infatti sarà trasmesso dagli studi della Dear di Roma e rispetterà, naturalmente tutte le normative vigenti per la pandemia Covid.

E voi chi seguirete? I vipponi o Amadeus?