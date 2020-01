Al Grande Fratello Vip 2020 è successo l’inevitabile: Salvo Veneziano è stato Squalificato!! Il pizzaiolo siciliano ieri sera si era lasciato andare a commenti e frasi infelici nei confronti di Elisa De Panicis. Frasi poi ripetute, seppur in maniera inferiore, nei confronti di Paola Di Benedetto.

Era nell’aria che potesse accadere, ed è accaduto. Salvo Veneziano ha usato dei termini e delle frasi molto forti per indicare la bellezza di Elisa De Panicis e nonostante la sua intenzione fosse goliardica e ridanciana, ciò che ha detto ha scatenato un vero e proprio polverone. Le frasi di Salvo Veneziano nei confronti di Elisa De Panicis sono sembrate essere parecchio infelici e senza alcuna giustificazione.

Tuttavia dobbiamo anche dire che Salvo non ha mai brillato per una perfetta conoscenza della lingua italiana e di come ci si esprime. Molto evidentemente si gasa facendo raccontini trash e hard al fine di attirare l’attenzione e suscitare ilarità. Stavolta ha proprio esagerato.

Nel comunicato ufficiale con cui Mediaset ha annunciato la squalifica del concorrente dal Grande Fratello Vip 2020 si legge quanto segue.

“Essere un concorrente – gli è stato riferito leggendogli la motivazione del suo allontanamento – comporta delle responsabilità importanti, sia nei confronti del pubblico, sia nei confronti degli altri inquilini della Casa”. Come conseguenza della squalifica, Salvo deve abbandonare immediatamente la Casa e il gioco. Il televoto di questa settimana è quindi annullato. Tutti gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite sms nella sessione annullata verranno rimborsati“.

Insomma concorrente squalificato e televoto annullato. Chi ha già espresso la sua preferenza verrà rimborsato.

Da Federica Panicucci al salotto di Barbara d’Urso: tutti contro Salvo Veneziano

Federica Panicucci stamane a Mattino Cinque ha avuto parole durissime per il concorrente. Dopo anni di battaglie contro al violenza sulle donne, il linguaggio del pizzaiolo è stato definito oltremodo volgare e non adatto ad un contesto televisivo.

Perfino nel salotto di Barbara d’Urso tutti si sono scagliati contro Salvo. A difenderlo, pur prendendo distanza dalle frasi dette e scusandosi per lui, è giunta solo la moglie.

Di base non crediamo sia cattivo, ma profondamente ignorante. Oltre a ciò Salvo si porta dietro un retaggio culturale obsoleto che relega la donna ad “oggetto sessuale”. Forse pensava di essere al bar sotto casa con gli amici a fare bisboccia… . Non si è reso conto che in tv le parole hanno un peso maggiore.

Non si deve mai perdere di vista il contesto in cui ci si trova. Il GFVIP sarà pure un programma di intrattenimento, ma è visto in diretta nazionale e sul web anche in tutto il mondo. Non era il caso di arrivare a questi estremi.

