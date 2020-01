Non c’è pace per il pizzaiolo di Siracusa, Salvo Veneziano che ormai si è scagliato apertamente contro la quarta edizione del Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini.

Salvo Veneziano “brucia” il Grande Fratello Vip 2020

Insomma, Veneziano non ci sta!! Infatti, l’ex gieffino è stato l’unico ad essere squalificato e quindi costretto ad abbandonare la Casa di Cinecittà per le sue parole giudicate violente, nei confronti della concorrente Elisa De Panicis. Ammettiamolo, il pizzaiolo siciliano ormai è parecchio distante dall’approvare la conduzione di Alfonso Signorini e questa edizione del Grande Fratello Vip 2020.

Iperbole si, iperbole no: per chi vale e per chi no?

L’ex concorrente, non ha gradito la disparità di trattamento tra lui e la scrittrice Barbara Alberti, che benché abbia pronunciato delle frasi pesantissime (contro Pasquale Laricchia) è stata difesa da Signorini a spada tratta, giudicando le sue parole come una “Iperbole”.

Ma che cos’è l’iperbole? Semplice : è una parola che deriva dal greco antico: ὑπερβολή, hyperbolḗ, che significa «eccesso». E’ una figura retorica che consiste nell’esagerare la descrizione della realtà tramite espressioni che l’amplifichino, per eccesso o per difetto.

Vi facciamo alcuni esempi:

“È un secolo che non ti vedo!”

“Darei la testa per quella macchina!”

“Il prezzo del petrolio è schizzato alle stelle!”

“Affogare in un bicchiere d’acqua”

Quindi secondo quanto dice la lingua italiana, avallata da Alfonso Signorini, anche la frase detta dalla Alberti: “Pasquale ha un sguardo da assassino, ucciderà delle donne” deve essere considerata come un’iperbole!

E molti si sono chiesti, come mai le frasi di Salvo Veneziano, riferiti alla De Panicis, “la Scannerei, la maciullerei” non possono essere considerate allo stesso modo. Il pizzaiolo ha più volte spiegato che intendeva dire che è talmente bella che, se fosse stato single, le avrebbe fatto di tutto…

Il messaggio social di Salvo Veneziano contro Il Grande Fratello Vip 2020

“Pensavo di partecipare a un reality ma in realtà era soltanto un Talk Show Viva il Grande Fratello 1 unico e inimitabile”. Salvo.

E con queste parole, che accompagnano per altro un video assolutamente muto (gli consigliamo eventualmente di non tirare su con il naso quando realizza dei video :-)) che Salvo Veneziano ha voluto manifestare, ancora una volta il suo dissenso, per la disparità di trattamento.

E voi cosa ne pensate del gesto di Salvo? Lo approvate oppure no? Noi crediamo che quando già le cose sono ben chiare e sono andate in un certo modo è inutile ribadire gli stessi concetti.

Ovviamente è legittimo pensare che Salvo lo faccia per un ritorno di immagine personale. Indubbiamente il suo è un gesto forte, per cui magari molti salotti televisivi lo inviteranno per capire meglio il tutto.

Cosa ne pensate?