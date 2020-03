Nella mattina di oggi nella Casa più spiata d’Italia del Grande Fratello Vip 2020 è atterrato un drone con un foglio che faceva riferimento alle avventure amorose di Antonio Zequila. Nel foglio c’era raffigurata una donna, la modella Andrada Marina con cui Zequila ha avuto “una relazione o pseudo tale”. (in realtà non c’è stato nulla!!)

La Modella Andrada lancia accuse su Zequila: “ci ha provato, mi sono sentita molesta”

Insomma, la bella mora, ospite anche di Live non è la D’Urso ha raccontato di essersi sentita molestata per le avances troppo audaci di Antonio Zequila. La modella racconta:“Ho partecipato ad un concorso di bellezza ad Otranto, cinque anni fa..Il presentatore era Zequila… Tra un giorno e l’altro ci siamo trovati nei corridori dell’hotel, lui si è complimentato con me perchè sono ballerina. Lei lo ha accompagnato vicina alla sua camera e lui mi ha fatto entrare e ha provato a baciarmi… io sono rimasta senza parole e sono scappata…” .

Ecco il video del drone che atterrà sul Grande Fratello Vip 2020

Il foglio è stato raccolto da Adriana Volpe, che ripresa più volte dagli autori, che le chiedevano di portarlo immediatamente in Confessionale, ha volutamente ignorato il richiamo. Questa non è la prima volta che la Volpe ignora le direttive degli autori. Subito dopo la puntata per esempio si è tolta il microfono e non voleva rimetterselo.

Grande Fratello Vip 2020: come reagirà Antonio Zequila a questa notizia?

Certo fa strano che questa modella sia spuntata come un fungo a distanza di 5 anni e non abbia denunciato l’accaduto, all’epoca. Incredibile come la ricerca di notorietà faccia fare cose pressochè inopportune come quelle di presenziare ad un programma in prima serata, Live non è la D’urso, per buttare fango su un uomo che in questo momento non può difendersi perchè si trova nella Casa del Grande Fratello Vip.

Anche la D’Urso, le dice che è sicuramente una cosa bizzarra che lei venga li a raccontare che un uomo ci ha provato con lei. Insomma un conto è che un uomo ci provi, del resto è uan bella ragazza è ovvio, un altro è la molestia sessuale.

E del resto fa anche strano che la modella venga a raccontare solo dei vip che “ci hanno provato”, non dubitiamo che essendo una bella ragazza ci siano milioni di “provoloni” che ci provino con lei!! Consigliamo alla modella che se vuole fare carriera nel mondo dello spettacolo di fare provini e tentare la carta e non di accusare ingiustamente nessuno.