Notte di protesta per Adriana Volpe dopo la puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 2 marzo. La showgirl si ribella alla produzione del reality di canale 5, condotto da Alfonso Signorini e per protesta si toglie il microfono.

Grande Fratello Vip 2020: Adriana Volpe vs la produzione del reality

Ieri sera, la Volpe è stata protagonista di vari episodi che la riguardano in merito al suo percorso in Casa. La conduttrice ha avuto una brutta lite con Antonio Zequila che insiste nel dire che molti anni fa hanno avuto un incontro molto ravvicinato e lei naturalmente nega, arrivando a giurare sulla figlia Gisele.

Ci pare che giurare sui figli sia quanto di più brutto ci possa essere da fare in queste situazioni. Del resto ha detto bene Testi, in questa querelle sbagliano entrambi: Zequila perché insiste su un episodio avvenuto moltissimi anni fa, e lei a prenderla così di petto.

Basterebbe sorridere e dire di non ricordare e l’ego di Zequila, che è abbastanza ipertrofico andrebbe a farsi benedire!! Che una donna non si ricordi di aver trascorso in intimità del tempo con un uomo è assai umiliante…

Adriana Volpe si ribella contro il Grande Fratello Vip 2020 e si toglie il microfono

Ma dopo questo episodio nella notte Adriana Volpe si toglie il microfono in segno di protesta: “Da domani comincio a divertirmi”.

Il motivo della ribellione è perché a suo dire, i montaggi che la riguardano sono montati ad arte, soprattutto quelli con il giovane Andrea Denver , da risultare equivoci tanto che il marito, Roby Parli, ieri sera le ha mandato una lettera, ricordandole appunto di ricordarsi che certi suoi atteggiamenti con Denver, potrebbero ferire sia lui che la loro bambina Gisele.

Eccovi il passaggio in esame: (“ricordati le promesse che ci siamo fatti…per te sembrano lontane e questo per me è fonte di delusione e sofferenza”)

Roby Parli dunque la incolpa di averlo messo a disagio con la foto del calendario, con un ballo culminato in un bacio e con alcune confessioni.

Vabbè, qui ci sentiamo di spezzare una lancia a favore degli autori: è ovvio che la produzione cerchi di rendere il reality più pepato possibile e quando si decide di far parte di un programma come questo, si devono accettare i pro e i contro. La Volpe ci sembra abbastanza sveglia da capire come funziona il meccanismo GF e va da sé comunque che è lei, che si è prestata a fare il calendario in un determinato modo, è lei che ha detto determinate frasi ed è sempre lei che ha degli atteggiamenti affettuosi nei confronti di Denver.

L’amarezza e la ribellione di Adriana Volpe

Adriana Volpe ha incassato sottolineando che la convivenza h24 può portare ad instaurare dei rapporti “intensi” con gli altri coinquilini, ma dopo la diretta ha cambiato atteggiamento. “E’ brutto ricevere una lettera del genere, è pesante” ha detto a Fernanda Lessa, ormai sua amica del cuore.

Anche Denver le ha promesso che non si sarebbe più avvicinato a lei e che avrebbe evitato di scherzare con lei, e lei di rimando replica: “Figurati! Sono 20 anni che faccio questo lavoro, da domani mi diverto” e poi si è levata il microfono.

Nonostante gli autori l’abbiano ripresa più volte con l’invito a rimetterselo ha sempre risposto un secco “no” e poco prima di addormentarsi ha mandato un messaggio forte e chiaro: “Penso che quest’anno dormirò tanto, tanto, scordati di me caro GF”.

Quanto durerà l’insubordinazione? pochissimo, dal momento che già oggi ha indossato il microfono!! per cui non ci troveremo ad una Pamela Prati due, il ritorno? In ogni caso se la legge è uguale per tutti, la Volpe ha infranto il regolamento e dovrebbe essere, non espulsa ma quanto meno sanzionata.

Siete d’accordo?