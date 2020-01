Il Grande Fratello Vip 2020 ha creato un “mostro”. Che Antonella Elia fosse incontenibile ed esuberante lo avevamo capito già fin dal suo ingresso in Casa, piuttosto movimentato. Ma che arrivasse a sparare a zero, contro alcuni vip già dal secondo giorno della sua permanenza in Casa, è un record assoluto!

Grande Fratello Vip Vs Milly Carlucci: “Spogliamoci per fottere gli ascolti”

La Elia, di ben 57 anni l’ha sparata grossa!! Ieri pomeriggio, l’ex valletta di Mike Bongiorno l’ha toccato piano, contro Milly Carlucci, che come saprete proprio venerdì 10 gennaio, debutta con il suo nuovo show, “Il Cantante Mascherato”.

Sicuramente, i gieffini che proprio, il venerdì saranno in onda con la seconda puntata del reality condotto da Alfonso Signorini, dovranno fare i conti con la concorrenza di Rai 1 che propone appunto uno nuovo show, che in Italia non si è mai visto!

Dei cantanti famosi, nascosti dietro una maschera di un animale si esibiranno di fronte al pubblico e ad una giuria, sottoponendosi al loro giudizio.

Antonella Elia Contro Milly Carlucci e il suo Masked Singer

Nel pomeriggio di ieri, Antonella Elia, Clizia Incorvaia e Rita Rusić stavano confabulando sul fatto che venerdì 10 inizia su Rai 1 The Masked Singer, condotto da Milly Carlucci. Quindi il GFVIP dovrà vedersela con la nuova trasmissione di Rai 1, sul piano degli ascolti. Ad un certo punto, la Elia si è lasciata sfuggire:

La Carlucci? Che palIe! ‘Ste trasmissioni che fa che riesce sempre a fare asc… Spogliamoci nude, toh! Voglio vedere se guardano te con questi che cantano! Guardano noi, nude! Uno strip per fotterle l’ascolto!

Il tutto sottolineato dal dito medio alzato!

Antonella Elia Vs Chiara Ferragni e Fedez al Grande Fratello Vip 2020

Ma la svampita Elia, è proprio un fiume in piena perché prende di mira anche una coppia molto nota: I Ferragnez. Difatti, senza molti giri di parole, Antonellina attacca Fedez e Chiara Ferragni che a suo dire, postano sui social le foto del figlio Leone, solo per i like. Ma l’ex valletta di Mike critica anche i due per aver postato un video in cui ballano la Pole Dance, stessa disciplina praticata dalla Elia.

“Vado e scorro (su Instagram), ad un certo punto vedo la Ferragni e Fedez terribili- Racconta la Elia ai coinquilini- Simpatici zero. La pole dance è una cosa seria. Simpatici zero, patetici.

Quel babbuino si attaccava al palo – avevano due pali diversi – e quella ragazza pure faceva un movimento orrendo. Due che fanno gli influencer e che si postano… Insomma, post su Instagram: era orrendo.

Non era simpatica la cosa, ve lo giuro. Lei lo faceva per far vedere che faceva pole dance! Non lo faceva in maniera simpatica, col pantaloncino, la cosa, tutto..”

Ma la Elia non si limita solo a questo, perchè critica la coppia anche per la troppa sovraesposizione del figlio Leone, sui social, dove ci sono milioni di foto. Insomma, Antonella non tradisce il suo stile e il suo carattere diretto e sopra le righe. Come c’era da aspettarselo, ha sparato a zero sui colleghi, senza badare alle telecamere.

Alcuni pensano che reciti tutto il tempo, e che il suo sia solo un copione, altri invece apprezzano la sua sincerità e la sua faccia tosta. Di certo la Elia è un personaggio che divide: o la si ama o la si odia.

E voi? L’amate o la odiate?