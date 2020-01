Grande Fratello Vip 2020 entra nel vivo del gioco: iniziano i primi scontri e i primi screzi. Stavolta un diverbio tutto al femminile le cui protagoniste sono Antonella Elia ed Elisa De Panicis.

Piovono insulti tra la bionda svampita Elia e l’avvenente biondina De Panicis

Volano stracci tra Antonella Elia ed Elisa De Panicis al Grande Fratello Vip: dopo una settimana in pieno “sole, cuore, amore” i concorrenti affilano le unghie e i loro caratteri vengono fuori suscitando i malumori di questo o quell’altro.

Il brutto botta e risposta tra la Elia classe 1963 e la De Panicis, classe 1992 nel corso della serata del 14 gennaio sarà sicuramente oggetto di discussione durante la puntata, in prima serata di mercoledì 15 gennaio. Alfonso Signorini, attento osservatore di tutte le dinamiche che avvengono in Casa si soffermerà parecchio su questo scambio tra le due donne.

Ma cosa è accaduto nello specifico? Ve lo raccontiamo…

Il tutto è iniziato dal buon Michele Cucuzza, che certamente non si aspettava di sviluppare una discussione così accesa. Il giornalista ha chiesto ad Antonella di giudicare ogni concorrente della Casa e l’ex concorrente di Pechino Express ha raccolto l’invito ed ha cominciato da Elisa:

“Abbiamo una por**star per la gioia di tutti i maschi e l’invidia di tutte noi femmine. C’è una dose di sensualità straripante, praticamente incontenibile. I maschi sono sempre in situazioni imbarazzanti. Ogni volta che la vedono tutti si nascondono e si coprono le parti basse”.

Elisa De Panicis e la sua esuberanza sessuale: il web la critica

In effetti il look e gli atteggiamenti della ragazza non lasciano indifferenti nessuno, anche il popolo del web è insorto per la volgarità di certe frasi dette e di un look decisamente sguaiato e volgarotto.

In ogni caso, se in un primo momento l’influencer è stata al gioco, in un secondo momento è passata al contrattacco lanciando delle frecciatine alla Elia:

“Porti il perizoma. Alla tua età credevo si portassero le mutande. Anche io mi scandalizzo quando vedo quelle della tua età con il perizoma”.

La De Panicis in seguito si è sfogata con Paola di Benedetto, a cui ha detto:

“Tu ti rendi conto di quello che ha detto lei? Questa davanti a tutta Italia ha detto che io sono una p**nostar! A casa io ho mio padre di 70 anni, gli prendono le crisi se sente queste cose! Lei rischia di fargli avere delle crisi”.

Antonella Elia e Elisa de Panicis ai ferri corti nella Casa del GFVIP 2020

Ma non è finita qui perchè Antonella ha continuato raggiungendo Elisa in camera:

“Ce l’hai con me? Evita di ridere di me. Non mi sembra il caso, te lo garantisco, non sono una persona molto tenera. Prendere per il cul* una persona alle spalle non è carino”. “Quindi Denver stava con Elisa? Anche con Ivan? Oddio, Elisa la dà a tutti. Cioè due in casa con cui ha…” ha aggiunto la showgirl.

Ecco il Video Mediaset dell’accaduto

Insomma, le due si riabbracceranno e finirà tutto a tarallucci e vino oppure ci saranno delle conseguenze?

Elisa De Panicis a rischio squalifica?

Intanto, la sensuale De Panicis rischierebbe la squalifica, dal momento che in un gioco organizzato con il gruppo e nella fattispecie, con Aristide Malnati ha usato un’espressione volgare:

“Non mi scop*** bene, se vuoi ti faccio un papiro per capire come si usa.”

La frase ha generato uno tsunami in rete, soprattutto perché pronunciata in una fascia oraria non protetta. Ammettiamolo, Elisa De Panicis sarà anche bellissima ma il bon ton non è proprio il suo forte!!