Oggi, mercoledì 11 marzo 2020, in prima serata su Canale 5, sedicesimo appuntamento con “Grande Fratello Vip”, il reality, prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Opinionisti Wanda Nara e Pupo.

Grande Fratello Vip 2020: anticipazioni puntata di mercoledì 11 marzo

Cosa accadrà stasera nel reality show di Canale 5? Sicuramente ci farà un pò strano non vedere il pubblico che regala calore ai concorrenti e quindi avremo una puntata particolare. I concorrenti sono stati aggiornati – attraverso un videomessaggio di Michele Cucuzza – sulle disposizioni del Governo in merito all’emergenza “Coronavirus”.

Di conseguenza, anche “Gf Vip” si adegua e, questa sera, va in onda senza pubblico in studio, come è accaduto per altre trasmissioni da Pomerggio Cinque a Domenica Live e ad altre della Rai. Inoltre, eccezionalmente, Alfonso Signorini condurrà da Cologno Monzese in collegamento con Cinecittà.

Le dinamiche e gli argomenti del Grande Fratello Vip 2020 di mercoledì 11 marzo

Al centro della puntata la gieffina per antonomasia, Antonella Elia. La show girl è un vero personaggio da reality: brillante, simpatica, ironica e auto ironica (dote che non hanno tutti) e poi istrionica, alterna momenti di riflessione e solitudine ad altri più ridanciani e solari.

Ormai pare archiviata la lite con Fernanda Lessa dopo accuse reciproche dei giorni scorsi, tanto che le due sono finalmente arrivate a un chiarimento. Durerà? Ma ci sono altre donne che non apprezzano il sarcasmo e la sagacia della Elia: Valeria Marini e Licia Nunez.

La prima è troppo autoreferenziale e auto celebrativa, passa il suo tempo tra trucchi e balletti ma con le sue stramberie, come lavare gli indumenti intimi nella pentola, ci strappa sempre un sorriso.

Licia invece è più silenziosa e pare portare tutto il peso del mondo su di sè..Insomma, aldilà della sua festa di compleanno vediamo raramente ridere e divertirsi l’attrice che è sempre ripiegata su se stessa. Poi all’improvviso si è svegliata ieri sera: con una provocazione da premio Oscar si è avventata sulla Elia, dicendole che deve cambiare ruolo perché quello della vittima non le si addice. Beh per dirla tutta, in questi 9 giorni è la Nunez che ha fatto la vittima, arrivando persino a scambiare le imitazioni di Adriana Volpe, assolutamente simpatiche, per un parlottio alle sue spalle. Forse in vista della puntata ha avuto un attimo di adrenalina (finta) oppure sarà stanca e vorrà raggiungere il suo amore, Barbara, che oggi le ha mandato un aereo.

Ammettiamolo, sembra proprio che le tre prime donne non riescano a trovare un punto di incontro per una convivenza pacifica nel loft.

Settimana turbolenta per Adriana Volpe

Settimana turbolenta, anche per Adriana Volpe che continua a mettere in discussione ogni cosa, principalmente il rapporto con Antonio Zequila. I due alternano aspre discussioni a momenti di apparente tranquillità.

La Volpe in settimana ha avuto anche la possibilità di parlare con il marito Roberto Parli che è “scapapto” dal coronavirus in Costa Rica con la figlia Gisele. A questo aggiungiamo che la Volpe ha avuto anche un rapporto altalenante con la Nunez e la compagna e la sorella di quest’ultima hanno pensato bene di “bullizzare” la figlia su Tweeter, definendola come Dumbo!! Beh va ben tutto, ma i bambini non si toccano!!

Grande Fratello Vip 2020: chi è il “galletto” della Casa?

Nel frattempo, Sossio Aruta e Zequila si contendono la leadership maschile della Casa.

Lunedì scorso sono finiti al televoto Fabio Testi, Sara Soldati e Asia Valente. L’attore ha chiesto esplicitamente ai compagni di viaggio di essere nominato per poter uscire dalla Casa e riabbracciare i suoi figli. Il pubblico avrà accolto la richiesta di Testi e lo lascerà tornare a casa?

Appuntamento a stasera in prime time su canale 5 con una puntata imperdibile e “speciale” del Grande Fratello Vip!

Ci sarete?