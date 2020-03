Roberto Parli, marito di Adriana Volpe concorrente del Grande Fratello Vip 2020 condotto da Alfonso Signorini, ha postato su Instagram un video della figlia Gisele annunciando che lascia momentaneamente l’Italia.

Adriana Volpe viene messa in contatto con la famiglia: il marito lascia l’Italia

Parli, dunque lascia il nostro Paese, per recarsi al caldo, in Costa Rica con esattezza, per “scappare” dall’emergenza sanitaria che è scoppiata in Italia a causa del coronavirus. Ed anche per sfuggire al gossip che lo segue da un pò di tempo, cioè da quando la moglie Adriana Volpe ha varcato la porta di Cinecittà. La Volpe infatti in questi giorni ha avuto dei contatti con la famiglia, forse a questo punto, per essere informata dell’imminente partenza del marito e la figlia.

La Produzione del reality show di canale 5 condotto da Alfonso Signorini, ha infatti informato il pubblico che la Volpe ha avuto dei contatti con la famiglia per motivazioni personali. Così recita il messaggio sui social ufficiali del programma.

“Oggi pomeriggio la produzione del GFVIp ha dato ad Adriana Volpe la possibilità, per motivi personali, di avere un contatto con la famiglia”.

Il Video Instagram di Roberto Parli sulla sua imminente partenza

Eccovi il video postato su Instagram da Parli dove riprende la figlia che annuncia di andare lontano dall’Italia per un pò di tempo finchè l’emergenza sanitaria passerà. Certo il popolo del web si è chiesto come mai in questo momento così particolare per il nostro Paese non è stata data a tutti i concorrenti la possibilità di parlare con un familiare, aldilà delle telecamere, così come ha fatto la Volpe. Chissà come reagiranno i concorrenti quando sapranno di questa possibilità data ad Adriana?

Grande Fratello Vip 2020: televoto ancora aperto

Intanto il televoto è ancor aperto e si chiuderà mercoledì 11 marzo, giorno di messa i onda del programma senza il pubblico come predisposto dal nostro governo. Come la prenderanno i concorrenti questa novità di assenza di pubblico? Al televoto: Asia Valente, Fabio Testi e Sara Soldati. Chi si salverà?