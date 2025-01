Stasera, mercoledì 8 gennaio 2025, torna l’appuntamento con il Grande Fratello 2024, il reality show condotto da Alfonso Signorini in prima serata su Canale 5. Come sempre in studio ritroveremo le opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi a commentare l’evoluzione dei rapporti dei concorrenti all’interno della casa, mentre Rebecca Staffelli è la voce dei social. Analizziamo tutte le anticipazioni della puntata.

Grande Fratello stasera su Canale 5, la diretta della ventunesima puntata dell’8 gennaio 2025, cosa succederà?

Mercoledì 8 gennaio 2025 dalle ore 21.34 appuntamento con la ventunesima puntata del Grande Fratello 2024, il reality show condotto da Alfonso Signorini in prima serata su Canale 5. La prima puntata del 2025 si preannuncia davvero imperdibile visto che si discuterà di quanto successo nella casa: dalla lite tra Helena e Ilaria Galassi alla più recente litigata scoppiata nella notte tra Jessica Morlacchi ed Helena. Una lite degenerata dopo continue accuse e parole pronunciate dalla ex cantante dei Gazosa verso la modella brasiliana che ha perso il controllo prendendo un bollitore e lanciandole dell’acqua che, per dovere di cronaca, non l’ha minimamente colpita.

La reazione di Helena è stata sicuramente esagerata, ma non le parole di Jessica non sono state di meno: “sei un imbecille” (ripetuto 3 volte), “stai zitta non sai manco com’è fatto il pane, guardalo bene e mangia” e tante altre frasi che hanno fatto impazzire la modella. Non solo, durante la puntata si parlerà anche di Lorenzo pronto ad abbondare la casa, anche se nessuno dentro e fuori gli crede fino al ritorno in gioco di Pamela Petrarolo delle Non è la Rai.

Grande Fratello, eliminati e nomination dell’8 gennaio 2025. Ci saranno concorrenti eliminati? I sondaggi

Durante la diretta della ventunesima puntata del Grande Fratello scopriremo anche il verdetto del televoto. Chi vuoi salvare tra Helena Prestes, Shaila Gatta, Bernardo Cherubini e Stefania Orlando? Alla chiusura del televoto i concorrenti più votati saranno immuni.

Durante la settimana il televoto è stato annullato in seguito alla lite che ha coinvolto Jessica Morlacchi ed Helena Prestes. Provvedimenti in arrivo? Intanto le percentuali del pubblico secondo un noto forum online sono le seguenti:

Helena Prestas 49,57%

Shaila Gatta il 24,66%

Stefania Orlando con il 19,62%

Bernardo Cherubini 6,15 %

Grande Fratello 2024/2025, dove seguirlo in tv e streaming

Il Grande Fratello, il reality show condotto da Alfonso Signorini, ha cambiato spesso programmazione negli ultimi mesi. Nel 2025 è confermato il ritorno del doppio appuntamento settimanale: la consueta collocazione del lunedì sera a cui si aggiunge anche la serata del giovedì.

Ricordiamo che per tutti i fan e gli appassionati del programma le avventure dei concorrenti sono h24 con la diretta dalla casa disponibile:

Mediaset Extra (canale 55 del ddt)

Mediaset Infinity (sito e app) e su La5 (canale 30 del ddt) con i collegamenti in diretta (dal lunedì al venerdì alle ore 13.30 e 19.20 e dal lunedì alla domenica dalle 00.30).

Non mancheranno poi le finestre in day-time su Canale 5 (dal lunedì al venerdì alle ore 10.55 e 13.40) e su Italia 1 (dal lunedì al venerdì alle ore 12.15, 13 e 18.15).