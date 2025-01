Il 2025 è iniziato alla grande nella casa del Grande Fratello con un’accesa litigata tra Helena Prestes e Ilaria Galassi di Non è la Rai. La situazione è generata con la modella brasiliana che ha confessato di aver avuto paura e chiedendo anche l’intervento del GF. Cosa succederà?

Helena e Ilaria: scoppia la lite nella casa del Grande Fratello

Helen Prestes dopo la lite con Ilaria Galassi ha confessato a Zeudi Di Palma: “ho avuto paura”. Dopo la scorsa diretta del Grande Fratello, nel cuore della notte le due coinquiline si sono scontrate perdendo letteralmente le staffe lasciandosi andare ad accuse molto forti. La situazione è degenerata al punto che, alcuni gieffini riuniti in cucina, dopo aver sentito le urla di Ilaria delle Non è la Rai hanno esclamato “le sta mettendo le mani addosso!”. Poco dopo la lite è stata la stessa Ilaria a confidarsi con Jessica Morlacchi ammettendo di aver reagito male per alcuni commenti della modella.

Helena avrebbe detto ad Ilaria di avere dei comportamenti eccessivi arrivando a tirare in causa il figlio. In particolare la modella non ha gradito la domanda che Ilaria ha fatto al figlio se il compagno l’avesse tradita fuori dalla casa. Ad Ilaria è bastato sentire il nome del figlio per infuriarsi al punto che Lorenzo Spolverato ha dovuto dividerle.

Helena dopo la lite chiede la squalifica di Ilaria dal Grande Fratello

Una lite molto accesa tra Helena e Ilaria al Grande Fratello. Ilaria, infatti, ha ammesso a Jessica di essere stata eccessiva e scorretta e che si aspetta un provvedimento da parte del Grande Fratello. Intanto Helena ha confidato all’amica Zeudi di essersi spaventata e ha richiesto l’esclusione della ex ragazza di Non è la Rai dalla casa.

«Ci sono state aggressioni verbali, ma che ti viene così vicino… questo non l’ho mai visto, mi ha fatto paura, pensavo che mi toccasse il viso. Ti giuro è stato brutto avere così paura» – le parole di Helena che ha poi aggiunto – «spero che le parlino e la mandino via. Deve essere squalificata, penso che sarebbe giusto». Cosa deciderà di fare il Grande Fratello?