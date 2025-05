In vista dell’estate 2025 torna anche Blanco con una nuova canzone dal titolo “Piangere a 90“. Il nuovo singolo, in uscita da venerdì 9 maggio su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica per EMI Records Italy (Universal Music Italy), è una potentissima ballad moderna destinata a diventare una hit!

Blanco, “Piangere a 90” è la nuova canzone: in radio dal 9 maggio 2025

Si chiama “Piangere a 90“, la canzone nuova di Blanco che segna il ritorno del cantautore dopo un anno di silenzio. Un brano potentissimo che arriva da venerdì 9 maggio 2025 in rotazione su tutte le radio e in streaming su tutte le piattaforme digitali. Il singolo, pubblicato per EMI Records Italy (Universal Music Italy) è accompagnato anche da videoclip già disponibile su YouTube. Un brano autobiografico in cui BLANCO parla di se senza remore e paure; un racconto intenso in cui il giovane cantautore racconta le cadute, ma anche le rinascite. Un singolo crudo e viscerale che cattura l’ascoltatore sin dal primo ascolto in un crescendo di intensità emotiva che tocca il cuore.

La ballad, scritta a quattro mani da BLANCO e Tananai e prodotta da Michelangelo, è un vero e proprio flusso emotivo senza sovrastrutture. Anzi nella canzone Riccardo Fabbriconi apre il suo cuore raccontando qualcosa di estremamente personale. La conferma arriva anche dal videoclip in cui BLANCO si ripresenta al suo pubblico riflessivo e tormentato, dall’alto del delicato piedistallo che lo regge, e ripensa al sé stesso – Riccardo – di tanti anni fa, col desiderio di rivivere quella spensieratezza. La reference è quella dell’angelo Damiel ne Il cielo sopra Berlino, capolavoro di Wim Wenders datato 1987, in un limbo tra mondo fisico e mondo spirituale.

Blanco, Piangere a 90: il video

Blanco, “Piangere a 90”, il testo della nuova canzone

Sono stanco, son Riccardo, son di fretta

C’è mia mamma a casa che mi aspetta

Sono Blanco, sono stato pure in vetta

Ho toccato il cielo e il dito si raffredda

Non ho firmato per una vita in diretta

Ogni donna che ho abbracciato non l’ho stretta

Non sento più il brivido

Ora c’ho [?]

E io dovevo dirtelo ma dirtelo di pancia

Non puoi rifarti il cuore come ti rifai le labbra

E mi hai chiamato un taxi, è arrivata un’ambulanza

Mi hai detto che hai scoperto che si piange anche a 90

Quindi non c’è limite

Possan cullartelo

Ti amo, sei strana

Torni a sorridere

Era quello che mi interessava

Anche una scusa non regge più

Io sono questo, mi hai scelto tu

Io sono quello che il bello lo calpesta

Io sono questo, una bambola di pezza

Uno tra tanti nell’occhio del ciclone

Non arrabbiarti, quel fiore era un pallone

Uno di quelli che bucherà un signore

E fingere, vincere, vincere

Non è destinazione

E io dovevo dirtelo ma dirtelo di pancia

Non puoi rifarti il cuore come ti rifai le labbra

E mi hai chiamato un taxi, è arrivata un’ambulanza

Mi hai detto che hai scoperto che si piange anche a 90

E quindi non c’è limite

Possan cullartelo

Ti amo, sei strana

Torni a sorridere

Era quello che mi interessava