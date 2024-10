Shaila Gatta chiude – almeno per il momento – il “triangolo” di Grande fratello, segnando un clamoroso dietrofront ai danni di Javier Martinez. Dopo aver riservato un due di picche al primo corteggiatore nella Casa, Lorenzo Spolverato, dicendosi interessata al bel Javier, la ballerina fa un “passo indietro” ai danni di Martinez. E, intanto, i fan del reality show vedono infrangersi il sogno maturato di un nuovo amore televisivo all’orizzonte.

Grande fratello 2024, Javier e il confronto con Shaila

Nell’attesa dell’occhio pubblico, in vista della messa in onda della nuova puntata di Grande fratello, prevista il 7 ottobre in onda sulle reti tv e streaming Mediaset, Shaila Gatta registra un clamoroso “ripensamento”. Dopo averne parlato in una confidenza con le sue amiche coinquiline nella Casa, la ballerina si spinge a rivelare la sua decisione al diretto interessato. L’ex velina mora di Striscia la notizia decide di chiudere la frequentazione intima avviata con Javier Martinez, comprendendo di non essere interessata al pallavolista, dal momento che lui risulterebbe poco “passionale” nel loro rapporto di coppia avviato.

Shaila Gatta si sentirebbe attratta dal genere di maschio alpha, che – intraprendente – sappia essere deciso agli occhi di una donna, conquistandosi le attenzioni fisiche e l’attrazione mentale con lei.

Shaila Gatta e Javier Martinez: la frequentazione intima è sospesa al Grande Fratello

“Non so se è perché è nato tutto in maniera così forzata -dichiara Shaila nel suo “addio” a Javier Martinez, se ci sono state delle cose particolari, però io in questo momento mi sento di fare un passo indietro nei confronti delle relazioni non amichevoli. Sento delle forzature, sento che nessuno è libero in questo momento”.

Dopo il due di picche rifilato a Lorenzo Spolverato, si registra quindi il dietrofront della Gatta ai danni di Javier, che per lei resterebbe un amico tra i coinquilini più vicini.

“Io sono molto esigente, te dall’altro lato non sai come prendermi giustamente perché si è creato un po’ di casino, quindi… mi piacerebbe continuare a condividere… Mi piacerebbe viverti come vivo Tommy -prosegue la dichiarazione dell’ex Amici riservata al bel Javier Martinez-, e vivo tutti i ragazzi in questa Casa. Oggi non sono la persona giusta per accoglierti in questo momento e forse neanche tu la mia”.

E non può mancare neanche la replica di Martinez, tra le mura della Casa del Grande Fratello: “Questa è una cosa che avevo notato molto nei tuoi confronti -dichiara il gieffino alla ballerina-. Ti invito a pensarci bene: dal momento in cui prendi una decisione, deve essere quella. Se non va, non va, punto”.

La risposta al “dietrofront” di Shaila Gatta

Ma non é tutto. Nell’ultima chance offerta alla ballerina, nella richiesta di provare a meditare sul loro rapporto di conoscenza intima nella prospettiva di un amore futuro, Javier Martinez spiega il motivo alla base del mancato contatto fisico: “perché ti rispetto troppo, perché mi piaci”.

Che Shaila e Javier possano presto darsi, quindi, una seconda possibilità, nella Casa? Staremo a vedere cosa accadrà.