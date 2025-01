Si sono spenti i riflettori anche sulla diretta della ventisettesima puntata del Grande Fratello, il reality show di successo condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF andata in onda giovedì 30 gennaio 2025 con le ultime news.

Il racconto della diretta della 27a puntata del Grande Fratello di giovedì 30 gennaio 2025

La ventisettesima puntata del Grande Fratello di giovedì 30 gennaio 2025 è iniziata con lo scontro tra Lorenzo ed Helena. Il ripescaggio della modella brasiliana, fortemente voluta nella casa dal 60% del pubblico del GF, ha riacceso gli animi nella casa e le immancabili polemiche. Lorenzo in settimana ha confidato alla fidanzata Shaila “se giovedì quella non esce cambierò strategia per buttarla fuori di casa” riferendosi ad Helena. Parole che vengono riportate in diretta televisiva da Alfonso Signorini che smascherano il gioco di Lorenzo; un gioco al massacro, all’esasperazione nei confronti di Helena che è stata messa sotto torchio da quasi tutti i coinquilini della casa. La modella è sempre più isolata nella casa al punto che si è arrivati a parlare di branco e bullismo verso di lei. Tutti contro Helena ad eccezione di Amanda, Iago e Stefania che hanno cercato di mediare e difenderla. Alfonso Signorini apre il dibattito invitando i concorrenti al confronto.

Durante la puntata nella casa torna anche Luca Calvani ma con una richiesta esplicita: poter parlare da solo con Helena. Un momento di grande tenerezza quello che Luca ha condiviso con la sua amica Helena invitandola a lasciar cadere le provocazione, a volare alto perchè la gente fuori dalla casa vede tutto. Spazio poi alla grande emozione di Eva Grimaldi che ha riabbracciato prima i nipoti e poi la moglie Imma Battaglia. Spazio poi al faccia a faccia in studio tra Helena e Zeudi che negli ultimi giorni si è avvicinata a Javier pur confermando di essere infatuata della modella. Infine la linea della vita di Bernardo Cherubini che parla del rapporto con il fratello Lorenzo e della compagna Tiziana.

Chi è uscito ieri sera 30 gennaio 2025 dal Grande Fratello

Durante la ventisettesima puntata del Grande Fratello è stato anche annunciato il verdetto del televoto che vedeva a rischio eliminazione: Helena, Amanda, Bernardo, Chiara, Eva e Ilaria.

Alla fine il pubblico ha deciso di non salvare Bernardo Cherubini che è stato definitivamente eliminato dalla casa.

Grande Fratello: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, giovedì 30 gennaio 2025

Durante la ventisettesima puntata sono tornate anche le nomination. I concorrenti più votati sono stati Ilaria, Emanuele, Zeudi, Jessica, Giglio e Iago? Alla chiusura del televoto, il concorrente meno votato sarà eliminato dalla casa durante la prossima puntata.

